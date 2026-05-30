Un eșec de strategie al României. Vasile Dîncu, analiză realistă după incidentul de la Galați: Proiectăm avioane de hârtie și ne lovesc drone adevărate
SURSA FOTO: IGSU - Explozie după ce o dronă a lovit un bloc în Galați
În urma prăbușirii și exploziei unei drone rusești pe un bloc din Galați, sociologul Vasile Dîncu lansează o analiză devastatoare la adresa sistemului defensiv românesc. Fostul ministru al Apărării critică dur birocrația sufocantă, politizarea industriei de armament și eșecul proiectului „drona românească”, avertizând că statul a rămas captiv în strategii pe hârtie în timp ce războiul tehnologic a trecut granița.
Într-o analiză foarte dură publicată vineri, 29 mai 2026, sociologul Vasile Dîncu a lansat un rechizitoriu sever la adresa autorităților, în urma prăbușirii și exploziei unei drone rusești de tip Geran-2 direct pe un bloc de locuințe din Galați.
Fostul ministru al Apărării a transformat acest eveniment grav într-o radiografie a neputinței instituționale, a birocrației și a distanței uriașe dintre promisiunile politice și realitatea defensivă. În viziunea sa, incidentul nu este o simplă întâmplare de frontieră, ci simptomul clar al unei întârzieri strategice pe care statul o decontează pe spatele siguranței cetățenilor.
Vasile Dîncu a subliniat că, în ultimii patru ani, locuitorii din Galați și Tulcea au fost obligați să trăiască cu o anxietate permanentă, temându-se că războiul din Ucraina poate coborî oricând peste casele lor.
Sociologul a explicat, pe pagina sa de Facebook, că această stare de alertă continuă reprezintă un test major al capacității statului de a-și proteja populația, test pe care instituțiile îl ratează.
Pentru acești oameni, securitatea nu este un concept teoretic, ci o preocupare zilnică, iar fiecare fragment de dronă descoperit adâncește o fisură masivă în încrederea garantată de stat.
Dincolo de justificările tehnice ale MApN. Cum a fost posibil ca o dronă de atac să lovească Galațiul?
În cadrul expunerii sale, Vasile Dîncu a contestat explicațiile oficiale ale Ministerului Apărării Naționale, conform cărora aparatul a fost detectat, dar timpul scurt de reacție și pierderea țintei de pe radare au împiedicat interceptarea.
Dincolo de aceste justificări tehnice, pe care le consideră de-a dreptul penibile în fața rănirii civililor, Vasile Dîncu a întrebat retoric cum s-a putut ajunge în această situație vulnerabilă.
Conform analizei sociologului, România se află de peste trei ani în vecinătatea celui mai intens război tehnologic modern, unde dronele au devenit noua artilerie a secolului XXI.
În acest context, Vasile Dîncu a evidențiat un paradox național dureros: în timp ce oficialii români vorbesc de ani de zile despre o industrie națională de drone, la nivel operațional rezultatele lipsesc cu desăvârșire. România încă discută despre proiecte conceptuale în timp ce dronele rusești cad pe teritoriul național.
Mai mult, Vasile Dîncu a criticat contractul recent de peste 30 de milioane de euro pentru achiziția a 34 de sisteme de drone germane Quantum Systems, cu livrare abia din 2027.
Această decizie ridică semne de întrebare majore: dacă România are capacitatea de a dezvolta tehnologie proprie, de ce depinde integral de importuri? Iar dacă nu o deține, de ce discursul oficial a fost parazitat de promisiuni deșarte privind o independență industrială care nu produce niciun efect?
Vulnerabilități procedurale și tehnologice. România are o armată prinsă între neputință și birocrație
Problema semnalată de Vasile Dîncu depășește sfera economică și atinge o dimensiune instituțională. Sociologul a arătat că noul tip de conflict necesită o apărare antidronă modernă: radare optimizate pentru ținte lente, senzori distribuiți, bruiaj electronic și proceduri rapide de angajare a țintelor.
Avioanele performante sau sistemele Patriot nu mai sunt suficiente pentru aceste amenințări de mici dimensiuni.
În cazul specific al dezastrului din Galați, Vasile Dîncu a concluzionat că statul român a picat victimă între două mari vulnerabilități: cea tehnologică și cea procedurală. Aparatul a fost observat, dar nu a fost neutralizat; a fost urmărit, dar nu a fost interceptat înainte de a lovi blocul.
Situația este gravă deoarece cazul nu reprezintă o premieră, numeroase fragmente rusești căzând în ultimele luni în Tulcea și Galați.
Refuzând populismul, Vasile Dîncu a recunoscut că nicio națiune europeană nu deține o arhitectură antidronă perfectă. Totuși, sociologul a taxat sever diferența dintre o dificultate tehnică și o întârziere birocratică impusă de indolență.
În timp ce războiul a schimbat doctrinele globale încă din 2022, România anului 2026 a rămas blocată în faza simpozioanelor. Drona căzută la Galați este privită de Vasile Dîncu ca o radiografie a distanței enorme dintre discurs și realitate.
Unde este drona românească? Istoricul unui eșec marcat de numiri politice și controverse
În secțiunea cea mai tăioasă, Vasile Dîncu a întrebat unde se află drona de producție românească promisă cu fast. Sociologul a demontat metodic eșecul acestui program național pe trei paliere administrative.
În primul rând, Vasile Dîncu a amintit că proiectul era o prioritate strategică încă din 2024, promitându-se un aparat bazat pe proprietate intelectuală autohtonă prin cooperarea dintre INCAS, COMOTI și Carfil. Realitatea a adus însă un haos de coordonare generalizat și o lipsă totală de asumare, responsabilitatea fiind diluată între ministere, Romarm și parteneri privați.
În al doilea rând, Vasile Dîncu a criticat politizarea excesivă din industria de apărare, dând ca exemplu numirea controversată a Adrianei Miron la conducerea fabricii Carfil, o decizie contestată din cauza unei condamnări penale cu suspendare.
Această mișcare a fost ironizată de Vasile Dîncu, care a numit-o un fals „Salvador” al producției autohtone, arătând că algoritmul politic a eliminat competiția tehnologică reală.
În al treilea rând, Vasile Dîncu a scos la iveală o controversă conceptuală: deși s-a vândut ideea unei „drone românești”, s-a apelat la parteneriate externe, precum Periscope Aviation din SUA, pentru asamblarea locală a unor modele străine.
Sociologul a subliniat prăpastia dintre termene și realitate: dacă în 2024 se promiteau sute de cercetători, iar în 2025 se garanta producția de serie, la finele anului trecut existau doar simple prototipuri de expoziție.
Războiul narativelor politice și apelul ferm către CSAT
În finalul analizei, Vasile Dîncu a demontat încercările clasei politice de a plasa vina dintr-o tabără în alta pentru a folosi tragedia în scop electoral.
El a respins narațiunea conform căreia PSD ar fi blocat programul de finanțare SAFE, explicând că social-democrații nu au contestat investițiile în apărare, ci au penalizat derapajul procedural prin care un guvern fragil a încercat să gestioneze, prin ordonanță de urgență, un buget de peste 16 miliarde de euro fără transparență democratică.
Sociologul a taxat ipocrizia celor care acuză PSD, arătând că aceștia sunt exact oficialii care nu pot explica astăzi de ce spațiul aerian este vulnerabil. Vasile Dîncu a concluzionat că România a excelat doar la strategii pe hârtie și prezentări PowerPoint, în timp ce alții au trecut la producție.
„Am rămas, în multe privințe, țara avioanelor de hârtie. Le aruncăm cu entuziasm de la un etaj la altul al administrației, urmărindu-le elegantul zbor birocratic până când se opresc într-un sertar”, a constatat amarnic Vasile Dîncu.
Avertismentul final lansat de Vasile Dîncu este clar: conflictele moderne se poartă cu algoritmi și viteză, nu cu promisiuni. Prăbușirea dronei la Galați reprezintă sfârșitul iluziei că discursul demagogic poate înlocui armamentul real.
În final, Vasile Dîncu a subliniat că acest incident grav trebuie să fie o alarmă de maximă urgență pentru Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), instanță obligată să ceară un bilanț onest al programelor de înzestrare eșuate.
Postarea integrală a lui Vasile Dîncu
„𝐀𝐯𝐢𝐨𝐧𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐡𝐚̂𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐞𝐬̦𝐞𝐜𝐮𝐥 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐞. 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐳𝐚𝐭̦𝐢𝐞
În ultimii patru ani, românii din Galați, Tulcea și din celelalte comunități aflate la granița de est, oameni care nu au nicio legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei, au fost nevoiți să trăiască cu o realitate pe care niciun cetățean european nu ar trebui să o cunoască: teama că războiul de peste graniță poate coborî, în orice noapte, peste ei, peste familiile lor, peste casele și bunurile lor.
Această stare de anxietate nu este doar o consecință a proximității conflictului, ci și un test al capacității statului de a-și proteja cetățenii și de a le oferi încrederea că riscurile sunt anticipate, gestionate și ținute sub control.
Pentru acești oameni, securitatea națională nu este o dezbatere teoretică și niciun concept regăsit în documentele strategice ale statului. Este o preocupare concretă, trăită zi de zi, atunci când războiul se află la doar câțiva kilometri de casă. De aceea, fiecare alarmă, fiecare fragment de dronă descoperit pe teritoriul României și fiecare incident produs la graniță înseamnă o nouă fisură în sentimentul de siguranță pe care statul are obligația să îl garanteze cetățenilor.
Drona care a lovit în această noapte un bloc din nu este doar un incident militar. Este un simptom. Un simptom al unei întârzieri strategice pe care România o plătește deja în materie de securitate, tehnologie și industrie de apărare.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități și preluate de presa națională, o dronă de tip Geran 2, utilizată de Federația Rusă în atacurile asupra infrastructurii ucrainene, a pătruns în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați. Explozia a provocat incendii, răniți și evacuarea locatarilor. MApN a explicat că drona a fost detectată, dar că timpul de reacție a fost foarte scurt, iar ținta a dispărut de pe radar înainte de intervenție.
Dincolo de explicațiile tehnice, întrebarea publică este una simplă: cum am ajuns aici?
⚠️ România se află de peste trei ani la câțiva kilometri de cel mai intens război tehnologic din Europa după 1945. Războiul din Ucraina a demonstrat că dronele au devenit noua artilerie a secolului XXI. Ele observă, lovesc, coordonează focul, transmit informații și produc efecte strategice cu costuri reduse. În multe situații, o dronă de câteva zeci de mii de euro poate neutraliza echipamente militare de milioane.
În acest context, România a vorbit mult despre dezvoltarea unei industrii naționale de drone. S-au făcut declarații, prezentări la expoziții, promisiuni de parteneriate și proiecte de producție locală. Au existat anunțuri privind dezvoltarea unor drone românești, colaborări industriale și programe experimentale. Totuși, la nivel operațional, rezultatele sunt greu de identificat. Paradoxul este dureros. În timp ce drone rusești cad pe teritoriul României, România încă discută despre dronele pe care ar trebui să le construiască.
Chiar în aceste zile, Ministerul Apărării a anunțat semnarea unui contract pentru 34 de sisteme de drone produse de compania germană Quantum Systems, cu livrare începând din 2027. Programul este finanțat prin SAFE, iar valoarea contractului depășește 30 milioane de euro.
Acest lucru ridică o întrebare legitimă. Dacă România are capacitatea de a dezvolta propriile drone, de ce continuă să importe sisteme esențiale? Dacă nu are această capacitate, de ce discursul public vorbește de ani de zile despre o industrie națională care încă nu produce efecte strategice vizibile?
❗️Problema nu este doar industrială; este una instituțională. Războiul din Ucraina a creat o nouă categorie de securitate: apărarea antidronă.
Nu mai este suficient să ai avioane performante sau sisteme Patriot. Este nevoie de radare adaptate țintelor lente și de mici dimensiuni, de senzori distribuiți, de sisteme de bruiaj, de arme cu reacție rapidă și de proceduri clare de angajare a țintelor.
În cazul Galațiului, statul român pare să fi fost prins între două vulnerabilități: prima este vulnerabilitatea tehnologică, a doua este vulnerabilitatea procedurală. Drona a fost observată, dar nu a fost neutralizată, a fost urmărită, dar nu a fost oprită, iar explicațiile sunt penibile.
Mai grav este faptul că acest incident nu este singular; în ultimele luni au existat mai multe situații în care drone sau fragmente de drone provenite din atacurile rusești au ajuns pe teritoriul României, inclusiv în Galați și Tulcea. Unele au necesitat detonare controlată, altele au provocat pagube materiale.
În orice analiză serioasă trebuie evitată tentația populismului. România nu poate crea peste noapte un sistem perfect de apărare antidronă. Nicio țară europeană nu a reușit acest lucru. Inclusiv Israelul, stat cu una dintre cele mai sofisticate arhitecturi defensive din lume, se confruntă cu provocări generate de dronele ieftine și de atacurile în roi.
Dar există o diferență între dificultate și întârziere, în România, problema pare să fie viteza adaptării. Conflictul din Ucraina a început să redefinească doctrina militară europeană încă din 2022, suntem în 2026 și încă discutăm despre proiecte, proceduri și intenții. Din această perspectivă, drona căzută la Galați nu este doar un obiect militar, este o radiografie, ea arată distanța dintre discurs și capacitate, cconferințe și producție, dintre strategii și implementare.
Poate că întrebarea cea mai importantă nu este de ce a căzut o dronă la Galați, întrebarea este de ce România continuă să reacționeze la revoluția dronelor ca și cum aceasta ar fi un fenomen al viitorului? Viitorul a trecut deja granița si a explodat într-un bloc de locuințe din Galați.
Și totuși: unde este DRONA ROMÂNEASCĂ?
1️⃣ În primul rând, proiectul a fost prezentat ca o prioritate strategică încă din 2024. Miniștrii Economiei și Cercetării au anunțat repetat că România dezvoltă o dronă proprie, cu proprietate intelectuală românească, prin colaborarea dintre INCAS, COMOTI, Carfil și alte entități. Problema este că au existat schimbări succesive de coordonare, suprapuneri între ministere și o lipsă de claritate privind cine conduce efectiv programul. În declarațiile oficiale apăreau simultan: Ministerul Economiei, Ministerul Cercetării, INCAS, COMOTI, Carfil, Romarm, parteneri privați români și parteneri americani de la Periscope Aviation.
2️⃣ În al doilea rând, au existat critici privind numirile politice din industria de apărare, inclusiv la unele companii implicate în proiectele de drone. Nu neapărat pe programul în sine, ci pe ideea că funcțiile de conducere din companiile de stat au fost ocupate adesea pe criterii politice și nu prin competiție tehnologică internațională. Acest tip de critică a apărut frecvent în presa economică și în mediul de apărare. Guvernul reformator a numit-o pe Adriana Miron, o useristă condamnată la 2 ani cu suspendare, la Carfil cu sarcini de conducere. Un fel de Salvador pentru producția de drone.
3️⃣ Mai există o controversă de fond. Programul a fost prezentat inițial drept „drona românească”, adică un produs cu proiectare și proprietate intelectuală românească. Ulterior au apărut parteneriate cu firme externe, inclusiv cu Periscope Aviation din SUA, pentru producția unor modele dezvoltate inițial în afara României. De aici a apărut întrebarea: este vorba despre o dronă românească sau despre asamblarea în România a unei drone dezvoltate în altă parte?
Chiar ministrul Economiei făcea această distincție și spunea că o dronă devine cu adevărat românească atunci când proprietatea intelectuală aparține României. Cel mai mare motiv de critică nu este însă o numire a unui userist reformator într-o funcție importantă, ci diferența dintre promisiuni și rezultate.
În aprilie 2024 se vorbea despre cel puțin 10 concepte de drone și sute de cercetători implicați, în noiembrie 2024 se anunța programul integrat național, în martie 2025 se promitea producție de serie până la sfârșitul anului.
În octombrie 2025 apăreau deja informații despre întârzieri și despre faptul că la Brașov ajunseseră doar prototipurile, nu producția efectivă. Aici se află adevărata controversă, nu atât numirile aberante, ci de ce România, aflată la granița războiului dronelor de aproape patru ani, încă se află în faza prototipurilor și a prezentărilor, în timp ce cumpără sisteme externe și gestionează incidente reale cu drone rusești la graniță.
🔴Poate acum se va spune că PSD este de vină pentru că a dat jos Guvernul reformator, că e nevoie rapid de un contract semnat rapid, dar adevărul este evident.
Se încearcă deja construirea unei narațiuni simple și convenabile: PSD a blocat SAFE. Realitatea este mai complicată și mai puțin spectaculoasă: PSD nu a contestat necesitatea programului SAFE și nici investițiile în apărare; PSD a contestat procedura prin care un guvern aflat într-o situație politică fragilă a adoptat o ordonanță de urgență privind gestionarea unui program de peste 16 miliarde de euro. Discuția a fost despre control democratic, legalitate și transparență, nu despre respingerea programului.
Ironia este că aceia care acuză PSD că ar fi blocat SAFE sunt adesea aceiași care astăzi explică de ce România încă nu produce drone în serie, de ce importă sisteme esențiale și de ce o dronă rusească a ajuns până la Galați.
🔴Ani la rând am fost campioni la strategii, grupuri de lucru, memorandumuri, foi de parcurs și lansări festive. Am produs prezentări PowerPoint, am organizat conferințe și am anunțat revoluții tehnologice iminente, între timp, alții au produs drone. România a rămas, în multe privințe, țara avioanelor de hârtie. Le aruncăm cu entuziasm de la un etaj la altul al administrației, urmărindu-le elegantul zbor birocratic până când se opresc într-un sertar.
🌍Numai că lumea s-a schimbat. Războaiele nu se mai poartă cu avioane de hârtie, nici cu comunicate optimiste. Cerul Europei este traversat astăzi de drone autonome, de algoritmi, de senzori și de inteligență artificială. Viteza a devenit armă. Inovația a devenit securitate națională.
La Galați nu a căzut doar o dronă. A căzut și o iluzie, iluzia că timpul are răbdare cu noi. Iluzia că putem amâna la nesfârșit modernizarea și că putem înlocui capacitatea cu discursul.
În lumea care vine, diferența dintre o putere și o vulnerabilitate nu mai este dată de mărimea armatei; este dată de viteza cu care transformi ideile în tehnologie, iar dacă nu reușim acest lucru, riscăm să rămânem o țară care proiectează avioane de hârtie, dar este lovită de drone adevărate.
PS: Drona de la Galați nu este, în sine, subiectul strategic. Ea este doar alarma. Adevăratul subiect pentru CSAT ar trebui să fie bilanțul promisiunilor și al programelor de înzestrare care trebuiau să pregătească România pentru realitățile pe care le trăim”, a scris sociologul Vasile Dîncu într-o amplă analiză pe pagina sa de Facebook.
