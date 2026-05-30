Un eșec de strategie al României. Vasile Dîncu, analiză realistă după incidentul de la Galați: Proiectăm avioane de hârtie și ne lovesc drone adevărate

În urma prăbușirii și exploziei unei drone rusești pe un bloc din Galați, sociologul Vasile Dîncu lansează o analiză devastatoare la adresa sistemului defensiv românesc. Fostul ministru al Apărării critică dur birocrația sufocantă, politizarea industriei de armament și eșecul proiectului „drona românească”, avertizând că statul a rămas captiv în strategii pe hârtie în timp ce războiul tehnologic a trecut granița.

Într-o analiză foarte dură publicată vineri, 29 mai 2026, sociologul Vasile Dîncu a lansat un rechizitoriu sever la adresa autorităților, în urma prăbușirii și exploziei unei drone rusești de tip Geran-2 direct pe un bloc de locuințe din Galați.

Fostul ministru al Apărării a transformat acest eveniment grav într-o radiografie a neputinței instituționale, a birocrației și a distanței uriașe dintre promisiunile politice și realitatea defensivă. În viziunea sa, incidentul nu este o simplă întâmplare de frontieră, ci simptomul clar al unei întârzieri strategice pe care statul o decontează pe spatele siguranței cetățenilor.

Vasile Dîncu a subliniat că, în ultimii patru ani, locuitorii din Galați și Tulcea au fost obligați să trăiască cu o anxietate permanentă, temându-se că războiul din Ucraina poate coborî oricând peste casele lor.

Sociologul a explicat, pe pagina sa de Facebook, că această stare de alertă continuă reprezintă un test major al capacității statului de a-și proteja populația, test pe care instituțiile îl ratează.

Pentru acești oameni, securitatea nu este un concept teoretic, ci o preocupare zilnică, iar fiecare fragment de dronă descoperit adâncește o fisură masivă în încrederea garantată de stat.

În cadrul expunerii sale, Vasile Dîncu a contestat explicațiile oficiale ale Ministerului Apărării Naționale, conform cărora aparatul a fost detectat, dar timpul scurt de reacție și pierderea țintei de pe radare au împiedicat interceptarea.

Dincolo de aceste justificări tehnice, pe care le consideră de-a dreptul penibile în fața rănirii civililor, Vasile Dîncu a întrebat retoric cum s-a putut ajunge în această situație vulnerabilă.

Conform analizei sociologului, România se află de peste trei ani în vecinătatea celui mai intens război tehnologic modern, unde dronele au devenit noua artilerie a secolului XXI.

În acest context, Vasile Dîncu a evidențiat un paradox național dureros: în timp ce oficialii români vorbesc de ani de zile despre o industrie națională de drone, la nivel operațional rezultatele lipsesc cu desăvârșire. România încă discută despre proiecte conceptuale în timp ce dronele rusești cad pe teritoriul național.

Mai mult, Vasile Dîncu a criticat contractul recent de peste 30 de milioane de euro pentru achiziția a 34 de sisteme de drone germane Quantum Systems, cu livrare abia din 2027.

Această decizie ridică semne de întrebare majore: dacă România are capacitatea de a dezvolta tehnologie proprie, de ce depinde integral de importuri? Iar dacă nu o deține, de ce discursul oficial a fost parazitat de promisiuni deșarte privind o independență industrială care nu produce niciun efect?

Problema semnalată de Vasile Dîncu depășește sfera economică și atinge o dimensiune instituțională. Sociologul a arătat că noul tip de conflict necesită o apărare antidronă modernă: radare optimizate pentru ținte lente, senzori distribuiți, bruiaj electronic și proceduri rapide de angajare a țintelor.

Avioanele performante sau sistemele Patriot nu mai sunt suficiente pentru aceste amenințări de mici dimensiuni.

În cazul specific al dezastrului din Galați, Vasile Dîncu a concluzionat că statul român a picat victimă între două mari vulnerabilități: cea tehnologică și cea procedurală. Aparatul a fost observat, dar nu a fost neutralizat; a fost urmărit, dar nu a fost interceptat înainte de a lovi blocul.

Situația este gravă deoarece cazul nu reprezintă o premieră, numeroase fragmente rusești căzând în ultimele luni în Tulcea și Galați.

Refuzând populismul, Vasile Dîncu a recunoscut că nicio națiune europeană nu deține o arhitectură antidronă perfectă. Totuși, sociologul a taxat sever diferența dintre o dificultate tehnică și o întârziere birocratică impusă de indolență.

În timp ce războiul a schimbat doctrinele globale încă din 2022, România anului 2026 a rămas blocată în faza simpozioanelor. Drona căzută la Galați este privită de Vasile Dîncu ca o radiografie a distanței enorme dintre discurs și realitate.

În secțiunea cea mai tăioasă, Vasile Dîncu a întrebat unde se află drona de producție românească promisă cu fast. Sociologul a demontat metodic eșecul acestui program național pe trei paliere administrative.

În primul rând, Vasile Dîncu a amintit că proiectul era o prioritate strategică încă din 2024, promitându-se un aparat bazat pe proprietate intelectuală autohtonă prin cooperarea dintre INCAS, COMOTI și Carfil. Realitatea a adus însă un haos de coordonare generalizat și o lipsă totală de asumare, responsabilitatea fiind diluată între ministere, Romarm și parteneri privați.

În al doilea rând, Vasile Dîncu a criticat politizarea excesivă din industria de apărare, dând ca exemplu numirea controversată a Adrianei Miron la conducerea fabricii Carfil, o decizie contestată din cauza unei condamnări penale cu suspendare.

Această mișcare a fost ironizată de Vasile Dîncu, care a numit-o un fals „Salvador” al producției autohtone, arătând că algoritmul politic a eliminat competiția tehnologică reală.

În al treilea rând, Vasile Dîncu a scos la iveală o controversă conceptuală: deși s-a vândut ideea unei „drone românești”, s-a apelat la parteneriate externe, precum Periscope Aviation din SUA, pentru asamblarea locală a unor modele străine.

Sociologul a subliniat prăpastia dintre termene și realitate: dacă în 2024 se promiteau sute de cercetători, iar în 2025 se garanta producția de serie, la finele anului trecut existau doar simple prototipuri de expoziție.

În finalul analizei, Vasile Dîncu a demontat încercările clasei politice de a plasa vina dintr-o tabără în alta pentru a folosi tragedia în scop electoral.

El a respins narațiunea conform căreia PSD ar fi blocat programul de finanțare SAFE, explicând că social-democrații nu au contestat investițiile în apărare, ci au penalizat derapajul procedural prin care un guvern fragil a încercat să gestioneze, prin ordonanță de urgență, un buget de peste 16 miliarde de euro fără transparență democratică.

Sociologul a taxat ipocrizia celor care acuză PSD, arătând că aceștia sunt exact oficialii care nu pot explica astăzi de ce spațiul aerian este vulnerabil. Vasile Dîncu a concluzionat că România a excelat doar la strategii pe hârtie și prezentări PowerPoint, în timp ce alții au trecut la producție.

„Am rămas, în multe privințe, țara avioanelor de hârtie. Le aruncăm cu entuziasm de la un etaj la altul al administrației, urmărindu-le elegantul zbor birocratic până când se opresc într-un sertar”, a constatat amarnic Vasile Dîncu.

Avertismentul final lansat de Vasile Dîncu este clar: conflictele moderne se poartă cu algoritmi și viteză, nu cu promisiuni. Prăbușirea dronei la Galați reprezintă sfârșitul iluziei că discursul demagogic poate înlocui armamentul real.

În final, Vasile Dîncu a subliniat că acest incident grav trebuie să fie o alarmă de maximă urgență pentru Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), instanță obligată să ceară un bilanț onest al programelor de înzestrare eșuate.