Cum prezintă presa din Moscova incidentele cu drone din România. Relatările evită să menționeze Rusia și indică Ucraina drept responsabilă

Presa din Rusia a relatat despre incidentul produs duminică în România, când o a treia dronă a încălcat spațiul aerian al țării pentru a treia zi consecutiv. Proveniența aparatelor de zbor nu este menționată, iar responsabilitatea este atribuită Ucrainei.

La fel ca în cazul incidentelor de vineri și sâmbătă, publicații importante din Rusia, inclusiv Komsomolskaia Pravda, au prezentat propria versiune asupra evenimentelor, susținând că autoritățile române ar fi cerut Kievului să configureze dronele astfel încât acestea să se autodistrugă dacă pătrund pe teritoriul sau în apele teritoriale ale României, conform Gândul.

Komsomolskaia Pravda susține că solicitarea ar fi fost transmisă Ministerului Apărării din Ucraina și ar fi fost determinată de numărul tot mai mare al incidentelor, inclusiv de prăbușirea unei drone într-un bloc de locuințe din Galați, incident în urma căruia două persoane au fost rănite.

În toate cele trei cazuri recente, Komsomolskaia Pravda a susținut că Bucureștiul ar fi cerut Kievului să programeze dronele astfel încât acestea să nu mai intre în spațiul aerian românesc. În acest mod, publicația lasă să se înțeleagă că aparatele de zbor ar fi drone ucrainene scăpate de sub control, fără a menționa că este vorba despre drone de tip Shahed.

„Acesta este al treilea incident de acest gen din 24 iulie. […] România a solicitat anterior Kievului să își configureze dronele să se autodistrugă dacă intră pe teritoriul său sau în apele sale teritoriale. Cererea a fost trimisă Ministerului Apărării din Ucraina. Solicitarea a fost determinată de numărul tot mai mare de incidente, inclusiv prăbușirea unei drone ucrainene într-o clădire rezidențială din Galați, în urma căreia două persoane au fost rănite”, a scris Komsomolskaia Pravda.

Articolul amintește și de incidente mai vechi produse pe teritoriul României, inclusiv cazul dronei care s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați. În acel context, Moscova a respins acuzațiile privind implicarea sa, iar ambasadorul Rusiei la ONU, Vasilii Nebenzia, a calificat incidentele drept propagandă anti-rusă nefondată. Potrivit poziției exprimate de partea rusă, Rusia atacă exclusiv obiective militare ucrainene din zona porturilor de la Dunăre, iar resturile de drone descoperite sunt puse pe seama apărării antiaeriene ucrainene.

Agenția rusă TASS a ales să prezinte incidentul într-o manieră succintă, menționând doar că o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României duminică dimineață și atribuind informația anunțului făcut de Nicușor Dan. Publicația a relatat că drona a fost doborâtă la ora 10:13 de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale din zona Sulina-Chilia și a menționat că Ministerul Apărării din România a confirmat incidentul. Totodată, TASS a precizat că este vorba despre a treia dronă doborâtă în ultimele zile și că autoritățile române desfășoară o anchetă privind incidentele recente. În relatarea agenției nu apare însă nicio informație referitoare la proveniența dronei, la tipul acesteia sau la Rusia.

La rândul ei, publicația Vedomosti a relatat pe scurt despre faptul că avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât o a treia dronă pentru a treia zi consecutiv. Nici în acest caz nu sunt oferite informații despre proveniența dronelor sau despre circumstanțele în care acestea au pătruns în spațiul aerian al României.

În plus, Vedomosti face trimitere la un alt incident petrecut anterior, menționând, fără alte explicații sau context, explozia unei ambarcațiuni fără pilot atribuite Ucrainei în portul Constanța. Publicația amintește și declarația din 7 iulie a președintelui României, potrivit căreia drona care a explodat făcea parte dintr-un grup de patru drone navale ucrainene încărcate cu explozibili care își pierduseră controlul.