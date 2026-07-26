Noi decizii în dosarul Moldatsa din Republica Moldova. Trei angajați sunt cercetați pentru presupuse nereguli grave

Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldatsa au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce cea de-a treia persoană va fi cercetată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă.

Potrivit IPN, Procuratura Anticorupție a anunțat că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersurile procurorilor privind aplicarea măsurii arestului preventiv în cazul a două dintre persoanele vizate de anchetă.

În ceea ce privește cea de-a treia persoană, instanța a admis doar parțial solicitarea procurorilor și a dispus plasarea acesteia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Procuratura Anticorupție nu a precizat dacă va contesta decizia instanței.

Cele trei persoane, toate angajate ale întreprinderii de stat Moldatsa, au fost reținute la sfârșitul săptămânii trecute într-un dosar care vizează suspiciuni de abuz în serviciu, potrivit informațiilor publicate de IPN.

Conform informațiilor prezentate de Centrul Național Anticorupție, suspecții sunt acuzați că ar fi provocat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli legate de administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

Potrivit informațiilor publicate de sursa menționată, persoanele reținute sunt contabila-șefă a întreprinderii Moldatsa, șeful adjunct al Direcției administrative și șeful adjunct al Departamentului de securitate aeronautică.

Ancheta a fost declanșată în urma unei serii ample de percheziții desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție. În total, oamenii legii au efectuat 25 de percheziții la sediile de serviciu și la domiciliile persoanelor vizate de dosar, pentru ridicarea documentelor și a altor probe necesare anchetei.

Printre neregulile investigate se numără presupuse concursuri fictive pentru ocuparea unor posturi vacante, acordarea nejustificată de prime și sporuri salariale, cumulul nelegal de funcții și organizarea unor instruiri considerate nejustificate, care ar fi generat cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea eventualei răspunderi penale.

Moldatsa este întreprinderea de stat responsabilă de furnizarea serviciilor de navigație aeriană în Republica Moldova, având rolul de a gestiona traficul aerian în spațiul aerian al țării și de a asigura desfășurarea în siguranță a zborurilor civile. Din acest motiv, ancheta privind activitatea unor angajați ai companiei este urmărită cu atenție de autorități.