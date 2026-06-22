Se redeschide parțial dosarul profesorilor turci expulzați din Republica Moldova. Procurorii trebuie să identifice și alți responsabili

Judecătoria Chișinău a dispus reluarea parțială a urmăririi penale în dosarul expulzării profesorilor turci de la Liceul „Orizont”, unul dintre cele mai controversate cazuri din Republica Moldova din ultimii ani. Decizia obligă procurorii să continue investigațiile pentru identificarea altor persoane care ar fi participat la operațiunea din septembrie 2018.

La 15 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis parțial o solicitare depusă de procurori și a dispus restituirea cauzei la Procuratura municipiului Chișinău pentru continuarea urmăririi penale. Măsura vizează persoanele care au fost anterior scoase de sub urmărire penală, dar și identificarea altor posibili participanți la operațiunea de expulzare a profesorilor turci.

Potrivit instanței, decizia are ca scop completarea investigațiilor privind modul în care a fost organizată și executată operațiunea din septembrie 2018. Judecătorii au precizat că această măsură nu afectează condamnarea definitivă pronunțată anterior împotriva fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari.

Prin urmare, dosarul nu este redeschis în ceea ce îl privește pe fostul șef al SIS, ci urmărește stabilirea întregului lanț de responsabilitate și identificarea tuturor persoanelor care au avut un rol în expulzarea profesorilor.

Instanța a arătat că soluția a fost dispusă în baza articolului 326 din Codul de procedură penală, fiind necesară pentru respectarea principiului securității juridice și a regulii „ne bis in idem”, care interzice judecarea sau sancționarea de două ori pentru aceeași faptă, transmite ziar.md.

Dosarul are la bază evenimentele din 6 septembrie 2018, când cinci profesori de la Liceul „Orizont” au fost reținuți și expulzați în Turcia în cadrul unei operațiuni coordonate de autoritățile moldovenești.

Ulterior, profesorii au fost deținuți în Turcia, iar cazul a provocat reacții internaționale și critici privind respectarea drepturilor omului și a procedurilor legale privind expulzarea sau extrădarea.

În septembrie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea definitivă în cauza „Ozdil și alții contra Republicii Moldova”. Instanța europeană a constatat încălcarea dreptului la libertate și siguranță, precum și a dreptului la viață privată și de familie.

Judecătorii de la Strasbourg au concluzionat că privarea de libertate a profesorilor nu a fost legală și că autoritățile moldovenești au ocolit mecanismele prevăzute de legislația privind azilul și protecția internațională.

În urma acestei decizii, Republica Moldova are obligația de a adopta măsuri pentru repararea încălcărilor constatate și pentru identificarea persoanelor responsabile.

În anul 2020, Vasile Botnari a fost condamnat pentru abuz de serviciu. Instanța i-a aplicat o amendă de 88.000 de lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de cinci ani. Sentința a rămas definitivă după ce procurorii nu au contestat-o.

Ulterior, cauza a continuat prin mai multe proceduri inițiate de victime și rudele acestora. Soția unuia dintre profesorii expulzați a contestat retragerea calității de parte vătămată, iar instanțele superioare au dispus reanalizarea unor aspecte ale dosarului.

În februarie 2026, Curtea de Apel Centru a casat parțial sentința din 2020 și a dispus rejudecarea unor componente privind individualizarea pedepsei și acordarea despăgubirilor civile.

Separat, Procuratura Generală a deschis în 2022 o investigație privind posibila implicare a altor oficiali de rang înalt în organizarea operațiunii. Deși ancheta a identificat posibile responsabilități suplimentare, până în prezent nu au fost formulate noi învinuiri.

Organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv Promo-LEX și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, au atras atenția asupra duratei mari a investigațiilor și asupra riscului intervenirii termenelor de prescripție.

Executarea hotărârii CEDO este monitorizată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. În martie 2026, instituția a solicitat autorităților moldovene să finalizeze fără întârzieri procedurile judiciare și să accelereze investigațiile privind alte persoane care ar fi avut funcții de conducere în momentul expulzării profesorilor.

Comitetul a cerut, de asemenea, consolidarea mecanismelor de control parlamentar asupra Serviciului de Informații și Securitate și continuarea demersurilor diplomatice privind situația lui Yasin Özdil, singurul dintre reclamanți a cărui situație nu a fost încă soluționată.

Autoritățile Republicii Moldova trebuie să prezinte un raport actualizat privind măsurile adoptate până la data de 12 septembrie 2026.

Între timp, trei dintre profesorii expulzați, Riza Doğan, Mehmet Tüfekçi și Müjdat Çelebi, au obținut statut de refugiat în Republica Moldova la sfârșitul anului 2023, iar Sedat Hasan Karacaoğlu a primit drept de ședere permanentă în aprilie 2025. Situația lui Yasin Özdil rămâne însă nerezolvată, autoritățile precizând că orice soluție depinde de acordul statelor implicate și de inițiativa acestuia sau a familiei sale.