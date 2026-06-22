Interdicție pentru români. Garda de Mediu a împărțit amenzi de peste 1,75 milioane de lei. Nu ai voie să faci asta în Delta Dunării

Garda Națională de Mediu a desfășurat o amplă acțiune de control în Delta Dunării, una dintre cele mai importante arii naturale protejate din Europa. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat amenzi în valoare de peste 1,75 milioane de lei, au confiscat unelte de pescuit ilegale și au sesizat organele de urmărire penală în cazurile în care au fost descoperite suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni. Autoritățile transmit că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.

Garda Națională de Mediu a anunțat rezultatele unei ample acțiuni de control desfășurate în Delta Dunării, în cadrul căreia inspectorii au verificat respectarea legislației de mediu și modul în care sunt exploatate resursele naturale din această zonă protejată.

Acțiunea a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea activităților ilegale care afectează ecosistemul Deltei Dunării, inclusiv pescuitul ilegal și alte fapte cu impact asupra biodiversității.

În urma controalelor, autoritățile au descoperit numeroase nereguli și au dispus măsuri ferme împotriva persoanelor care au încălcat legea.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește 1,75 milioane de lei.

Pe lângă amenzi, inspectorii au întocmit mai multe sesizări penale în situațiile în care au constatat indicii privind săvârșirea unor infracțiuni.

De asemenea, în timpul verificărilor au fost confiscate unelte de pescuit utilizate ilegal, măsură menită să limiteze activitățile de braconaj și exploatarea necontrolată a resurselor piscicole.

Instituția nu a precizat deocamdată numărul exact al persoanelor sancționate sau al sesizărilor penale formulate, însă subliniază că acțiunea a avut un impact semnificativ asupra combaterii faptelor ilegale din zonă.

Delta Dunării este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și reprezintă una dintre cele mai valoroase rezervații ale biosferei din Europa.

Zona adăpostește sute de specii de păsări, pești și plante, motiv pentru care activitățile desfășurate aici sunt reglementate strict de legislația națională și europeană.

În fiecare an, autoritățile organizează controale pentru combaterea pescuitului ilegal, a depozitării necontrolate a deșeurilor, a poluării și a altor activități care pot afecta echilibrul ecosistemului.

Garda Națională de Mediu transmite că verificările din Delta Dunării vor continua și în următoarele luni, în colaborare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu.

Obiectivul autorităților este descurajarea activităților ilegale și protejarea unuia dintre cele mai importante ecosisteme din România.

Reprezentanții instituției subliniază că respectarea legislației de mediu este esențială pentru conservarea patrimoniului natural al Deltei Dunării și avertizează că orice încălcare a normelor va fi sancționată conform legii.

Prin aceste acțiuni, Garda Națională de Mediu urmărește reducerea presiunii asupra resurselor naturale și protejarea biodiversității din Delta Dunării, o zonă cu o importanță ecologică majoră atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană.