Intervenție de amploare în Deltă: exemplare de faună protejată, găsite în plase ascunse

Garda Naţională de Mediu desfăşoară în continuare acţiuni de control în zona Deltei Dunării, parte a unui plan amplu de verificări care vizează atât mediul acvatic, cât şi activităţile de pe uscat. În a doua zi a intervenţiilor, autorităţile au anunţat aplicarea unor sancţiuni consistente şi scoaterea din apă a unor plase folosite ilegal.

Potrivit datelor transmise de instituţie, valoarea totală a amenzilor se ridică la peste 440.000 de lei, iar aproximativ 2,5 kilometri de plase montate fără respectarea reglementărilor au fost ridicaţi, inclusiv din zona Mării Negre. În aceste plase au fost identificaţi doi delfini şi un sturion din specia păstrugă, animalele fiind ulterior eliberate.

„Garda Naţională de Mediu a continuat, pentru a doua zi consecutiv, acţiunile de control desfăşurate în cadrul Planului de Acţiune din Delta Dunării, o intervenţie amplă care se derulează pe parcursul întregii săptămâni, atât pe uscat, cât şi pe apă. În urma controalelor desfăşurate astăzi, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 442.500 de lei şi au confiscat aproximativ 2,5 kilometri de plase montate ilegal în zona Mării Negre”, anunţă, miercuri, Garda Naţională de Mediu.

Pe lângă verificările din zonele acvatice, echipele de control au extins acţiunile şi pe uscat, unde au fost urmărite respectarea normelor de mediu de către operatorii economici. Verificările au inclus şi activităţi din domeniul ospitalităţii, acolo unde sunt necesare conformări stricte la legislaţia de mediu. În total, au fost derulate 12 acţiuni de inspecţie.

În urma acestor controale, autorităţile au dispus nouă sancţiuni contravenţionale şi au stabilit măsuri obligatorii pentru remedierea neregulilor constatate. Suma totală a amenzilor aplicate în această etapă a depăşit 440.000 de lei, conform datelor comunicate de instituţia de mediu.

Activităţile de control au continuat simultan şi pe apă, unde echipele specializate au urmărit combaterea pescuitului ilegal, considerat una dintre presiunile majore asupra ecosistemului din Delta Dunării şi din zona Mării Negre. În această etapă au fost descoperite şi scoase din uz mai multe unelte de pescuit amplasate fără autorizare.

În paralel, echipele aflate pe apă au acţionat pentru combaterea pescuitului ilegal, una dintre cele mai grave presiuni asupra faunei acvatice din Delta Dunării şi zona Mării Negre”, a mai transmis Garda de Mediu.

Descoperirile din plasele ilegale au inclus două exemplare de delfin şi un sturion din specia păstrugă, specii protejate care ajung frecvent vulnerabile în astfel de situaţii. Toate exemplarele au fost eliberate de echipele de intervenţie.

Autorităţile atrag atenţia că utilizarea plaselor ilegale rămâne un factor de risc major pentru echilibrul ecosistemului marin şi fluvial. Pe lângă impactul asupra resursei piscicole, aceste practici afectează direct speciile protejate, inclusiv mamiferele marine şi sturionii, care au un statut vulnerabil în regiune. Acţiunile de control vor continua pe durata întregii perioade stabilite în planul de intervenţie.