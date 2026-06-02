Noi reguli pentru ambarcațiunile din Delta Dunării. Senatul a adoptat o limită de viteză foarte strictă în mai multe zone

Senatul a adoptat două proiecte legislative cu impact direct asupra unor activități importante din România. Primul introduce o limită de viteză pentru navigația în anumite zone din Delta Dunării, în timp ce al doilea creează cadrul legal pentru utilizarea unor terenuri degradate ale statului în proiecte de energie regenerabilă.

Ambele inițiative urmează să fie analizate de Camera Deputaților, care este for decizional.

Unul dintre proiectele adoptate de Senat modifică Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării și introduce noi reguli pentru circulația ambarcațiunilor.

Potrivit actului normativ, viteza maximă de navigație va fi limitată la 5 kilometri pe oră pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu excepția brațelor Dunării.

Restricția se va aplica în zonele intravilane ale localităților, în apropierea punctelor autorizate pentru acostarea și staționarea navelor și ambarcațiunilor, precum și în zonele destinate pontoanelor-dormitor din perimetrul rezervației.

Inițiatorii proiectului susțin că măsura urmărește creșterea siguranței navigației și protejarea mediului specific Deltei Dunării.

Proiectul stabilește și sancțiunile aplicabile în cazul depășirii limitei de viteză.

Pentru persoanele fizice, amenzile vor fi cuprinse între 250 și 700 de lei.

În cazul persoanelor juridice, sancțiunile vor varia între 500 și 1.000 de lei.

Actul normativ prevede însă că, în aceste situații, nu se va aplica măsura confiscării ambarcațiunilor, navelor, mijloacelor de transport sau altor bunuri utilizate la săvârșirea contravenției.

Dacă legea va fi adoptată definitiv, Guvernul va avea la dispoziție 30 de zile pentru a modifica și actualiza regulile privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor în Delta Dunării.

În aceeași ședință, Senatul a adoptat și un proiect care vizează dezvoltarea capacităților de producere a energiei din surse regenerabile.

Inițiativa modifică Legea nr. 268/2001 și permite utilizarea terenurilor degradate sau care nu mai sunt potrivite pentru activități agricole, aflate în proprietatea statului și administrarea Autorității Naționale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit și Acvacultură.

Potrivit proiectului, aceste terenuri vor putea fi desemnate drept zone de accelerare pentru investiții în energie regenerabilă.

Măsura urmărește valorificarea unor suprafețe care nu mai pot fi utilizate eficient în agricultură și transformarea lor în locații pentru proiecte energetice.

Proiectul oferă Autorității Naționale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit și Acvacultură posibilitatea de a concesiona prin licitație publică terenurile degradate incluse în aceste zone de accelerare.

Concesionarea va avea ca scop realizarea unor investiții pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Printre proiectele vizate se numără parcurile fotovoltaice, instalațiile eoliene și capacitățile de stocare a energiei.

Actul normativ prevede și înființarea Registrului național unic pentru terenurile aflate în proprietatea statului și administrarea instituției.

Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat că proiectul a fost inițiat împreună cu fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, și are rolul de a contribui la îndeplinirea unui jalon prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acestuia, adoptarea legii va permite elaborarea unor acte normative suplimentare necesare pentru dezvoltarea zonelor de accelerare și pentru construirea de noi capacități de producție a energiei regenerabile.

Atât proiectul privind limita de viteză din Delta Dunării, cât și cel referitor la utilizarea terenurilor degradate pentru investiții energetice au fost adoptate de Senat ca primă cameră sesizată și urmează să fie dezbătute și votate de Camera Deputaților, care va avea decizia finală.