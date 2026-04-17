Premierul Ilie Bolojan a numit vineri, 17 aprilie 2026, un nou guvernator al Deltei Dunării, în urma unei schimbări solicitate de ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Bolojan a semnat decizia de revocare din funcție a lui Bogdan-Ioachim Bulete, care deținea funcția de guvernator cu rang de subsecretar de stat al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. În aceeași zi, a fost publicată și decizia prin care Florin Stăneață a fost numit în funcția de guvernator al Deltei Dunării.

Schimbarea conducerii vine în contextul în care Ministerul Mediului a anunțat că va prezenta un raport al Corpului de Control privind activitatea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Experiența profesională a lui Florin Stăneață include mai multe funcții de conducere în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Tulcea. Înainte de a fi numit guvernator, acesta a ocupat funcția de director executiv al Centrului Județean Tulcea, unde a acumulat experiență în gestionarea subvențiilor agricole, în relația directă cu fermierii și în aplicarea normelor europene de mediu în domeniul agriculturii.

Anterior acestei poziții, Stăneață a fost director executiv adjunct în cadrul aceleiași instituții, având responsabilități legate în special de coordonarea tehnică a cererilor de plată și de buna desfășurare a proceselor administrative specifice APIA.

De asemenea, acesta a lucrat o perioadă îndelungată în cadrul Ministerului Agriculturii, în structuri de control și monitorizare, unde a dobândit experiență în aplicarea legislației, inclusiv a celei referitoare la zonele protejate, precum Delta Dunării.

În ceea ce privește educația, Florin Stăneață este absolvent de studii superioare în domeniul agronomiei sau agriculturii, completate ulterior cu studii de master în administrație publică și în managementul resurselor naturale.

Profilul său este descris mai degrabă ca unul tehnic decât politic, iar numirea sa a fost interpretată de unele publicații locale, precum InfoTulcea, drept o încercare de profesionalizare a conducerii Deltei Dunării după o perioadă de tensiuni administrative.

Potrivit declarațiilor de avere depuse anterior, acesta deține terenuri agricole în județul Tulcea, precum și proprietăți imobiliare în municipiul Tulcea, ceea ce îi oferă o cunoaștere directă a realităților economice din zonă.