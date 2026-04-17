Premierul Ilie Bolojan a anunțat că statul român ar putea vinde pachete mici de acțiuni din companiile de stat. El explică faptul că aceste acțiuni ar putea fi cumpărate inclusiv din banii din pensiile private ale românilor, dar și de alte fonduri de investiții. El mai spune că această măsură este deja prevăzută în programul de guvernare și că a fost aprobată fără obiecții în ședința guvernului.

Premierul precizează că este vorba doar de pachete minoritare, astfel încât statul să rămână acționar majoritar, mai ales pentru companiile importante (strategice). În opinia lui, vânzarea acestor acțiuni ar ajuta piața de capital din România să crească, pentru că mai mulți investitori ar putea cumpăra acțiuni. El explică și că, dacă există mai multă administrare privată, companiile ar fi conduse mai bine, deoarece investitorii vor avea grijă de bani și vor răspunde pentru deciziile lor.

Premierul adaugă că acest lucru ar duce și la mai multă transparență și ar aduce beneficii pentru piețele financiare și pentru bugetul statului. El spune că propunerea a fost analizată în grupuri de lucru cu toate părțile implicate, iar în ședința de guvern nimeni nu a avut obiecții sau rezerve.

„Este vorba de vânzarea unor pachete minoritare, în așa fel încât statul român să rămână în continuare acționar majoritar, pentru că unele din aceste companii sunt companii de tip strategic și e nevoie de această majoritate. Ce rezolvă, practic, vânzarea de acțiuni? Noi avem o piață de capital destul de restrânsă, suntem o piață de tip emergent și pentru a dezvolta piața noastră de capital, ceea ce înseamnă că aceste acțiuni ar putea fi cumpărate din banii, din pensiile private ale românilor, din alte fonduri de investiții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine pentru că fiind o administrare de tip privat într-o pondere mai mare, cu siguranță nu o să vrea să-și piardă banii, pentru că răspund pentru asta. Nu e ca la stat uneori, în care nu răspunzi de nimic. Înseamnă că vor fi mai transparent administrate și va fi un câștig pentru piețele financiare, pentru bugetele de stat și per ansamblu”, a punctat Bolojan.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat o analiză pentru primele 22 de companii de stat evaluate de Guvern. Ea explică faptul că unele dintre ele ar putea fi listate la bursă (cum este CEC Bank) sau ar putea avea acțiuni vândute (cum sunt Hidroelectrica și Romgaz), dar subliniază că, deocamdată, lista este doar una orientativă, aflată în analiză.

Ea mai spune că lista urmează să fie analizată de specialiști și discutată în Guvern. În opinia ei, listarea la bursă este o metodă bună pentru a aduce reguli mai clare de conducere și mai multă transparență în cheltuirea banilor la companiile de stat. Tot ea explică faptul că un astfel de proces durează destul de mult, între 1 și 2 ani, și nu începe imediat, pentru că sunt necesare studii și analize din partea ministerelor. După ce toate părțile vor fi de acord, vor fi oferite mai multe detalii.

Vicepremierul precizează că lista a fost făcută după discuții cu mai mulți actori din piață, cum ar fi Bursa de Valori și băncile, și insistă că este doar o listă de lucru, nu o decizie finală.

În legătură cu planul din PNRR, ea spune că Guvernul a renegociat cu Comisia Europeană și că, în loc de listarea sau vânzarea de acțiuni la 3 companii de stat, se va merge pe restructurarea a 3 companii (două din transporturi și una din energie). Ea adaugă că vor fi propuse pentru fuziune Tipografica CFR și Telecomunicații CFR, iar din energie va fi propusă Electrocentrale Grup.

Totuși, ea menționează că Electrocentrale Grup este o companie mică, fără rol strategic, care în prezent câștigă bani mai ales din chirii.

În ceea ce privește CEC Bank, analiza arată că este cel mai potrivit candidat pentru listare la bursă, dar mai întâi trebuie făcut un studiu pentru a stabili câte acțiuni vor fi scoase la vânzare. Statul ar urma să vândă atât o parte din acțiunile pe care le are, cât și acțiuni noi, dar ar păstra controlul majoritar. Banca este evaluată la aproximativ 5,4 miliarde lei. Există însă și un dezavantaj: listarea ar putea limita folosirea băncii pentru programe guvernamentale sau credite preferențiale, din cauza regulilor mai stricte.

Pentru Hidroelectrica, se ia în calcul vânzarea unui procent suplimentar de 5–10% din acțiuni, iar pentru Romgaz de 5–7%. Statul ar putea încasa miliarde de lei din aceste vânzări. Pentru ambele companii se recomandă începerea rapidă a studiilor necesare. Statul ar putea obține între 9,5 și 15 miliarde lei din vânzarea unor pachete mici de acțiuni la mai multe companii mari din energie.