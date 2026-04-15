Transelectrica derulează, în cadrul finanțării din PNRR, un proiect amplu care urmărește reducerea consumului propriu de energie al stațiilor electrice de transformare prin instalarea de centrale fotovoltaice și sisteme de stocare. Investiția, în valoare de 29,557 milioane de euro, acoperă 29 de stații, reprezentând aproximativ o treime din infrastructura de acest tip operată la nivel național.

Proiectul presupune instalarea unei capacități totale de 11,25 MW în panouri fotovoltaice și a unor sisteme de stocare cu o capacitate de 19,10 MWh, la o putere de 5 MW. Soluțiile sunt concepute pentru autoconsum, fără injectarea energiei în rețea, în conformitate cu cerințele europene privind separarea activităților din sectorul energetic.

Lucrările sunt în desfășurare în 13 stații electrice, în timp ce alte 16 se află în faza de proiectare, urmând să intre în execuție. De asemenea, instalarea panourilor fotovoltaice a fost finalizată în șase stații, inclusiv în unități din zona Craiova și Bacău, unde infrastructura a fost deja pusă în funcțiune.

„Proiectul vizează montarea instalaţiilor fotovoltaice şi de stocare în 35% din totalul staţiilor electrice de transformare gestionate, cu o putere instalată totală de 11,25 MW pentru centralele fotovoltaice şi o capacitate de stocare de 19,10 MWh (la o putere de 5 MW). În plus, aceste instalaţii au şi rolul de a asigura funcţionarea continuă şi autonomă a celor 29 de staţii în cazul unor situaţii neprevăzute de avarie sau de restaurare a sistemului”, se menţionează în comunicat.

Potrivit companiei, integrarea acestor sisteme va permite reducerea cu aproximativ 50% a consumului de energie electrică din rețea pentru stațiile vizate. În același timp, soluțiile tehnice contribuie la asigurarea continuității alimentării serviciilor interne esențiale, precum răcirea transformatoarelor sau funcționarea sistemelor auxiliare, inclusiv în situații de avarie.

„Prin utilizarea energiei solare şi a soluţiilor de stocare, Transelectrica reduce dependenţa de energie achiziţionată de pe piaţă şi optimizează costurile operaţionale. Centralele fotovoltaice şi instalaţiile de stocare din cele 29 de staţii electrice de transformare vor duce la scăderea cu 50% a consumului acestora de energie electrică din reţea. Proiectul are un caracter inovator prin natura sa off-grid, sistemele fiind concepute exclusiv pentru autoconsum, fără injectare în reţeaua de energie electrică, cu respectarea regulilor de unbundling (conform Directivei 2019/944)”, se arată în comunicat.

Pe lângă componenta de producție locală de energie, Transelectrica derulează un proiect distinct pentru modernizarea activităților de mentenanță, prin retehnologizarea filialei SMART SA. Proiectul beneficiază de o finanțare de 13,79 milioane de euro și vizează dotarea cu echipamente și utilaje de ultimă generație, bazate pe tehnologii cu impact redus asupra mediului.

Implementarea acestui proiect are ca obiectiv principal reducerea duratei medii a intervențiilor în rețea cu până la 50%, prin creșterea eficienței operaționale și a capacității de reacție în situații neprevăzute. În prezent, investiția se află în etapa de monitorizare și centralizare a datelor necesare atingerii acestor indicatori de performanță.

Un al treilea proiect, finanțat cu 8,44 milioane de euro, a fost implementat prin filiala Teletrans și vizează consolidarea securității cibernetice a Rețelei Electrice de Transport. La finalul lunii martie, compania a finalizat și operaționalizat un centru de date modern, destinat protejării infrastructurii critice.

Investiția include modernizarea rețelelor de comunicații, atât la nivel de echipamente, cât și software, precum și crearea unor capacități avansate de stocare și procesare a datelor. Prin aceste măsuri, nivelul de disponibilitate tehnică a infrastructurii de fibră optică este estimat să ajungă la 99,5%, ceea ce contribuie direct la stabilitatea funcționării Sistemului Electroenergetic Național.