Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că, în contextul actual, România trebuie să accelereze implementarea proiectelor energetice mari, care să beneficieze de finanțare adaptată dimensiunii și complexității lor.

Ministrul a explicat că, după întâlnirea cu reprezentanții Băncii Mondiale, discuțiile au continuat cu John Jovanovic, președintele Export-Import Bank of the United States. În cadrul acestor întâlniri, oficialul român a subliniat că presiunile regionale legate de competitivitate, costurile energiei și securitatea aprovizionării impun accelerarea investițiilor.

Acesta a arătat că România are nevoie de proiecte care să intre efectiv în execuție, nu doar de planuri sau strategii generale.

„După întâlnirea cu reprezentanţii Băncii Mondiale la Washington, D.C., am continuat discuţiile despre finanţarea proiectelor energetice strategice, alături de John Jovanovic, preşedintele Export-Import Bank of the United States. Într-un context regional complicat, cu presiune pe competitivitate, pe costurile energiei şi pe securitatea aprovizionării, avem nevoie de proiecte mari care să intre în execuţie cu finanţare solidă, predictibilă şi adaptată dimensiunii lor”, a spus ministrul român pe Facebook.

Bogdan Ivan a precizat că a propus extinderea cooperării cu partea americană în domenii unde instituția financiară americană are relevanță directă. El a indicat în special sectorul nuclear, dar și alte investiții strategice în care componenta americană poate contribui cu finanțare, tehnologie și capacitate de execuție.

Ministrul a explicat că România urmărește parteneriate concrete, care să transforme proiectele strategice în investiții realizabile. Acestea ar urma să aibă efecte directe în economie, în lanțurile industriale și în siguranța sistemului energetic.

„Am pus pe masă extinderea cooperării pe proiectele unde EXIM are relevanţă directă, în special în zona nucleară, dar şi pe alte investiţii strategice unde componenta americană poate aduce finanţare, tehnologie şi capacitate de execuţie. România nu caută formule generale, ci parteneriate financiare aplicate, care să transforme proiectele strategice în investiţii realizabile, cu efect direct în economie, în lanţurile industriale şi în siguranţa sistemului energetic”, a menţionat Ivan.

Anterior, ministrul Energiei a avut o întâlnire cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale, în cadrul vizitei oficiale din Statele Unite.

În același timp, o delegație guvernamentală condusă de Alexandru Nazare participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, organizată la Washington DC.

Discuțiile vizează identificarea unor soluții de finanțare pentru proiectele majore ale României, în contextul economic și geopolitic actual.