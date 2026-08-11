Prețul petrolului se menține aproape de maximele ultimei săptămâni. Speranțele pentru un acord între SUA și Iran s-au redus

Prețul petrolului s-a menținut marți aproape de cele mai ridicate niveluri din ultima săptămână, pe fondul diminuării speranțelor privind încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran care să pună capăt conflictului dintre cele două țări și să permită redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

La ora 04:05 GMT, contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 10 cenți, echivalentul a 0,11%, până la 87,62 dolari pe baril, iar contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au coborât cu 5 cenți, sau 0,06%, până la 82,08 dolari pe baril, conform Reuters.

Ambele repere petroliere au crescut cu peste 5% în ședința de luni, atingând cele mai ridicate niveluri din 31 iulie, după ce președintele Donald Trump a răspuns condițiilor formulate de Iran pentru un posibil acord de pace prin propriile solicitări. Printre acestea se numără cererea ca Iranul să plătească despăgubiri pentru persoanele ucise în războaie, atacuri și proteste, o poziție care este considerată de natură să complice eforturile de redeschidere a Strâmtorii Hormuz.

Ulterior, în aceeași zi, Donald Trump a afirmat că Statele Unite controlează strâmtoarea și că au curățat importanta rută petrolieră strategică de mine iraniene.

Potrivit analistului șef de piață Tim Waterer de la KCM Trade, există diferențe semnificative între pozițiile Statelor Unite și Iranului în privința formei pe care ar trebui să o aibă un eventual acord, iar optimismul acumulat în săptămâna precedentă începe să se estompeze, ceea ce susține menținerea prețurilor petrolului la niveluri ridicate.

În același timp, Saudi Aramco a amânat repornirea rafinăriei Jazan, cu o capacitate de procesare de 400.000 de barili pe zi, până la data de 30 august. Decizia a venit după ce rebelii houthi au revendicat două atacuri asupra instalației duminică.

Tim Waterer a arătat că riscul unor blocaje atât în Strâmtoarea Hormuz, cât și în Bab el-Mandeb rămâne foarte ridicat. Chiar și restricțiile temporare sau amenințarea unor incidente suplimentare contribuie la creșterea costurilor de asigurare și obligă navele să utilizeze rute maritime mai lungi, ceea ce sugerează că fluxurile de energie vor rămâne limitate pe termen scurt.

Într-o notă publicată luni, analiștii Barclays au precizat că, în săptămâna încheiată la 7 august, exporturile nete de țiței și produse rafinate prin Strâmtoarea Hormuz au fost în medie de 3 milioane de barili pe zi, în scădere de la 4,4 milioane de barili pe zi în săptămâna precedentă.

Analistul IG Tony Sycamore a apreciat că piețele vor rămâne probabil într-o stare de detașare atât timp cât petrolul continuă să treacă prin ambele puncte de blocaj folosind transferuri de la navă la navă și rute terestre.

Totodată, Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi (ADNOC) oferă țiței pentru livrare imediată printr-o licitație, aceasta fiind a opta procedură de acest tip lansată de la începutul lunii iunie. Măsura face parte din eforturile companiei petroliere de stat din Emiratele Arabe Unite de a muta petrolul din interiorul Strâmtorii Hormuz.