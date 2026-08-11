Doliu în lumea filmului. S-a stins actorul cunoscut pentru „Hill Street Blues” și „Masters of the Universe”. Avea 94 de ani

Actorul american Jon Cypher, cunoscut pentru rolurile din „Hill Street Blues”, „Masters of the Universe” și „Major Dad”, a murit la vârsta de 94 de ani. Actorul s-a stins din viață pe 3 august, în locuința sa din Central Point, Oregon.

Familia actorului a confirmat pentru o publicație locală că Jon Cypher a murit pe 3 august, în locuința sa din Central Point, Oregon. Soția sa se afla alături de el în momentul decesului.

Familia nu a făcut publică o cauză a morții, precizează Deadline.

Cypher a avut o carieră care s-a întins pe aproape jumătate de secol, cu numeroase apariții în seriale de televiziune, filme și producții de teatru.

Unul dintre rolurile pentru care a rămas cel mai cunoscut a fost cel al șefului poliției Fletcher Daniels din serialul „Hill Street Blues”. Actorul a apărut în peste 70 de episoade ale producției NBC între 1981 și 1987.

Personajul său era un șef de poliție priceput la jocurile politice și, uneori, duplicitar. Serialul creat de Steven Bochco și Michael Kozoll nu s-a aflat printre cele mai mari succese de audiență ale perioadei, dar a devenit una dintre producțiile de televiziune apreciate de critici și cu o influență importantă asupra genului.

„Hill Street Blues” a obținut 26 de premii Emmy și alte zeci de nominalizări. A fost și primul serial care a câștigat patru ani consecutiv premiul Emmy pentru cel mai bun serial dramatic, între 1981 și 1984.

În perioada în care apărea în „Hill Street Blues”, Jon Cypher a primit și unul dintre cele mai cunoscute roluri cinematografice ale carierei sale.

În filmul „Masters of the Universe” din 1987, actorul l-a interpretat pe Duncan, cunoscut drept Man-At-Arms, unul dintre principalii aliați ai lui He-Man.

Personajul a revenit ulterior în noua adaptare „Masters of the Universe”, unde rolul este interpretat de Idris Elba.

Un alt rol important pentru Cypher a venit în 1990, când s-a alăturat distribuției sitcomului CBS „Major Dad”. Actorul l-a interpretat pe generalul de brigadă Marcus Craig în ultimele trei sezoane ale serialului, până în 1993.

Aceste roluri au venit însă după mai bine de două decenii de activitate în televiziune, cinema și teatru.

Jon Cypher s-a născut pe 13 ianuarie 1932, în New York.

Primul său rol creditat a fost prințul Christopher în transmisiunea live realizată de CBS în 1957 pentru musicalul „Cinderella”, de Rodgers și Hammerstein. Producția a avut-o în rol principal pe Julie Andrews și a fost urmărită de peste 100 de milioane de telespectatori din Statele Unite.

A urmat o carieră importantă pe Broadway. Printre producțiile în care a jucat în anii 1960 s-au numărat „The Night of the Iguana”, „Man of La Mancha”, „The Great White Hope” și „1776”.

Ultimul său rol pe Broadway a venit în 1996, în producția „Big”, în care l-a interpretat pe proprietarul magazinului de jucării, Mr. MacMillan.

Televiziunea a reprezentat principala componentă a carierei sale. La începutul anilor 1960, Cypher a jucat în serialul CBS „Our Five Daughters”, după care au urmat roluri în mai multe producții de televiziune.

A apărut în seriale precum „General Hospital”, „As the World Turns” și „Santa Barbara”, dar și în producții difuzate în prime-time precum „Dynasty”, „Dallas” și „Knots Landing”.

Lista aparițiilor sale include și „Mission: Impossible”, „Bonanza”, „The F.B.I.”, „The Rockford Files”, „The Love Boat”, „Knight Rider”, „Hunter”, „JAG”, „Law & Order”, „Walker, Texas Ranger” și „Murder, She Wrote”.

Primul său rol important pe marele ecran a venit în 1971, în filmul „Valdez Is Coming”, unde a jucat alături de Burt Lancaster. Cypher l-a interpretat pe Frank Tanner, un proprietar de fermă care acuză pe nedrept un bărbat de crimă și intră ulterior în conflict cu personajul interpretat de Lancaster.

Actorul a mai apărut în filme precum „Strictly Business” și „Off the Mark”, precum și în producții pentru televiziune precum „Elvis & Me”, „Malice in Wonderland” și „Night Games”. Ultimul său rol creditat a fost în două episoade ale serialului „The Lot”, în 2001.

Jon Cypher a avut și preocupări în afara actoriei. Potrivit necrologului publicat de Ashland News, acesta cânta operă în patru limbi și a scris o carte de poezii umoristice scurte intitulată „If You’re Not Depressed, You Oughta Be in Therapy” (n.r. „Dacă nu ești deprimat, ar trebui să mergi la terapie”).

Actorul a fost căsătorit timp de 40 de ani cu Carol Rosin. Jon Cypher urma să fie înmormântat la Forest Conservation Burial Ground din Ashland, Oregon.