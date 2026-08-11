Câte mașini circulă, de fapt, fără RCA? Datele oficiale sunt uluitoare

Aproape 29% dintre vehiculele înregistrate în România nu figurau cu o poliță RCA activă la 31 martie 2026, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Raportarea numărului de polițe active la totalul vehiculelor din parcul auto indică un grad de acoperire de aproximativ 71%.

Datele nu arată însă că toate cele peste 3,2 milioane de vehicule care nu apar în evidențe cu RCA activ circulă pe drumurile publice fără asigurare. ASF precizează că diferența dintre numărul vehiculelor înmatriculate și cel al polițelor valabile „nu poate fi interpretată automat” drept numărul mașinilor care circulă fără RCA.

În evidențele parcului auto se regăsesc și vehicule care nu mai sunt utilizate, sunt imobilizate sau defecte. De asemenea, există situații în care vehiculele nu sunt folosite pe drumurile publice din alte motive.

ASF nu deține date care să permită stabilirea numărului exact de vehicule fără poliță RCA activă care sunt utilizate efectiv în trafic.

Datele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) arată, în schimb, că vehicule neasigurate au fost implicate efectiv în accidente pentru care au fost acordate despăgubiri. În primele șase luni din 2026, BAAR a achitat 45,7 milioane de lei pentru 756 de dosare de daună aferente unor accidente produse în România de persoane vinovate care nu aveau RCA.

Pe componenta externă, până la 30 iunie 2026 au fost înregistrate alte 842 de dosare în care persoanele vinovate nu aveau RCA. Pentru aceste cazuri, despăgubirile achitate s-au ridicat la aproximativ 5 milioane de euro.

Astfel, în prima jumătate a anului 2026 au fost înregistrate aproape 1.600 de dosare de daună, atât pe componenta internă, cât și pe cea externă. Valoarea totală a despăgubirilor a depășit 13 milioane de euro.

Și în 2025, accidentele provocate de persoane care nu aveau asigurare RCA au generat despăgubiri importante. Pentru accidentele produse în România, BAAR a achitat aproximativ 96 de milioane de lei în 1.405 dosare de daună.

În cazul accidentelor de pe componenta externă, au fost înregistrate alte 1.267 de dosare. Despăgubirile aferente acestora au ajuns la aproximativ 11,5 milioane de euro.

În total, pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate 2.672 de dosare de daună în care persoanele vinovate nu aveau asigurare. Despăgubirile achitate pentru aceste cazuri au însumat aproximativ 30,7 milioane de euro.

În 2024, BAAR a înregistrat 1.373 de dosare pe componenta internă și alte 1.286 pe componenta externă. Numărul total a ajuns astfel la 2.659 de dosare.

Datele din anii anteriori indică un nivel de acoperire RCA apropiat de cel raportat în 2026. În 2021 erau aproximativ 6,72 milioane de polițe RCA la un parc auto format din 9,66 milioane de vehicule, ceea ce reprezenta un grad de acoperire de aproximativ 70%.

La 30 iunie 2024, România avea circa 10,5 milioane de vehicule înregistrate, dintre care aproximativ 7,5 milioane figurau cu RCA. Gradul de acoperire calculat pentru acea perioadă era de 71,02%.

Cele mai recente date arată o situație similară, aproximativ șapte din zece vehicule înregistrate figurând cu o poliță RCA activă. Diferența statistică dintre cele două categorii ajunge la aproape 29% din totalul vehiculelor aflate în evidențele naționale.

În același timp, datele disponibile nu permit identificarea tuturor vehiculelor din această categorie care sunt efectiv folosite în trafic.

În cazul unui accident provocat de un vehicul identificat care nu are RCA, despăgubirea persoanei prejudiciate poate fi gestionată prin mecanismul administrat de BAAR. Acesta poate acoperi prejudiciile materiale și, în funcție de situație, despăgubirile pentru vătămări corporale sau deces.

Numărul dosarelor raportate de BAAR arată că există accidente produse în trafic de persoane vinovate care nu dețin o poliță RCA. În primele șase luni din 2026 au fost raportate 756 de astfel de dosare pentru accidente produse în România și 842 de dosare pe componenta externă.

Valoarea despăgubirilor achitate în aceste cazuri a fost de 45,7 milioane de lei pentru dosarele interne și de aproximativ 5 milioane de euro pentru cele externe.

În evidențele statistice, aproape 29% dintre vehiculele înregistrate la nivel național nu figurau cu RCA activ la 31 martie 2026, în timp ce datele privind accidentele produse de persoane neasigurate indică aproape 1.600 de dosare de daună înregistrate în primele șase luni ale anului.