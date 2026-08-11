Prețuri carburanți marți, 11 august. Cât costă astăzi un litru de benzină și motorină. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți marți, 11 august. Platforma Peco Online a publicat cele mai recente date privind prețurile carburanților din România pentru marți, 11 august 2026. Informațiile includ atât cele mai mici prețuri la benzină și motorină înregistrate la nivel național, cât și cele mai reduse tarife disponibile în principalele cinci orașe ale țării după numărul de locuitori.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină disponibilă în România pe 11 august 2026 costa 9,26 lei pe litru. Acest preț a fost înregistrat la o stație Rompetrol din Drobeta, județul Mehedinți, situată pe Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 144.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț raportat pentru aceeași zi a fost de 10,43 lei pe litru. Acesta a fost afișat la o stație Socar din Timișoara, județul Timiș, aflată pe Strada Calea Aradului nr. 107/A.

Platforma a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe din România după numărul de locuitori.

În București, cea mai ieftină benzină costa 9,32 lei/litru, motorina 10,47 lei/litru, iar GPL-ul 4,57 lei/litru.

În Cluj-Napoca, prețurile minime erau de 9,32 lei/litru pentru benzină, 10,47 lei/litru pentru motorină și 4,59 lei/litru pentru GPL.

În Timișoara, benzina avea un preț minim de 9,32 lei/litru, motorina era disponibilă la 10,43 lei/litru, iar GPL-ul costa 4,61 lei/litru.

În Iași, benzina se comercializa de la 9,32 lei/litru, motorina de la 10,47 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,61 lei/litru.

În Constanța, cele mai mici prețuri raportate au fost de 9,32 lei/litru pentru benzină, 10,47 lei/litru pentru motorină și 4,59 lei/litru pentru GPL.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 9,32 10,47 4,57 Cluj-Napoca 9,32 10,47 4,59 Timișoara 9,32 10,43 4,61 Iași 9,32 10,47 4,61 Constanța 9,32 10,47 4,59

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării. În perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent, este recomandată verificarea prețurilor înainte de alimentare.

Evoluția prețurilor la benzină și motorină este influențată de mai mulți factori, printre care cotațiile internaționale ale petrolului, cursul de schimb al leului față de dolarul american și costurile de rafinare, transport și distribuție. De asemenea, modificările fiscale, nivelul accizelor și al TVA, precum și cererea sezonieră pot determina ajustări ale tarifelor practicate de companiile petroliere. Diferențele dintre rețelele de distribuție și strategiile comerciale ale fiecărui operator pot contribui, la rândul lor, la variații de preț între stațiile de alimentare din aceeași localitate.