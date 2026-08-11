Serviciile de informații din SUA avertizează asupra riscului unui atac al Rusiei asupra NATO. Scenariul ar putea deveni posibil până în 2029

Serviciile de informații americane și-au modificat evaluarea privind riscul unei confruntări directe între Rusia și NATO. Un atac limitat al Moscovei asupra unui stat aliat ar putea deveni posibil chiar înainte de sfârșitul acestui deceniu, în intervalul 2026-2029.

Noua evaluare a serviciilor de informații din Statele Unite schimbă perspectiva asupra riscului reprezentat de Rusia pentru NATO. Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, Washingtonul consideră că Moscova ar putea încerca o provocare militară limitată împotriva Alianței chiar în acest deceniu.

Până recent, una dintre principalele ipoteze era că președintele rus Vladimir Putin nu ar risca o confruntare directă cu NATO atât timp cât forțele Rusiei sunt implicate în războiul din Ucraina.

Noua evaluare nu indică drept probabil un război convențional de amploare. Riscul luat în calcul este mai degrabă cel al unei operațiuni limitate, prin care Rusia ar încerca să testeze capacitatea și disponibilitatea NATO de a răspunde militar.

Expertul în securitate Meelis Oidsalu arată că avertismentul american trebuie privit atât ca o evaluare reală a serviciilor de informații, cât și ca un semnal adresat statelor europene pentru accelerarea pregătirilor militare.

Potrivit jurnalistului Michael Weiss, evaluările americane au fost transmise în urmă cu câteva luni țărilor nordice, statelor baltice și Poloniei. Unele dintre capitalele din nord-estul NATO ar fi primit însă informațiile cu scepticism.

Unul dintre scenariile luate în calcul presupune o operațiune rapidă prin care Rusia să ocupe un teritoriu restrâns și să creeze o situație de fapt înainte ca NATO să poată organiza un răspuns.

Problema unui asemenea scenariu a fost abordată și de fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg în memoriile sale, „My Watch: Leading NATO in Wartime”.

Stoltenberg explică faptul că una dintre preocupările Alianței a fost evitarea unei situații în care NATO ar trebui să aleagă între un contraatac masiv, cu riscul declanșării unui război devastator, și lipsa unei reacții militare în cazul atacării unui stat membru.

O astfel de strategie ar urmări tocmai exploatarea acestei dileme. Moscova ar putea încerca să testeze Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord printr-o acțiune suficient de serioasă pentru a reprezenta o agresiune, dar suficient de limitată pentru a provoca dezbateri între aliați asupra dimensiunii răspunsului.

Printre zonele considerate vulnerabile se află în mod tradițional orașul eston Narva și Coridorul Suwałki, fâșia de teritoriu dintre Polonia și Lituania care separă Belarusul de exclava rusă Kaliningrad.

Există însă și alte scenarii.

Un raport publicat în februarie 2026 de Atlantic Council a indicat arhipelagul norvegian Svalbard drept un posibil punct de escaladare. Statutul special al insulelor, prezența unei așezări rusești și poziția geografică izolată ar putea fi exploatate pentru a testa disponibilitatea statelor NATO de a răspunde unei agresiuni asupra unui teritoriu arctic îndepărtat.

Un alt scenariu privește statele baltice. Serviciul de Informații Externe al Estoniei a avertizat anterior asupra posibilității unei strategii de „escaladare orizontală”.

Într-o asemenea situație, obiectivul Moscovei nu ar fi neapărat cucerirea și ocuparea pe termen lung a unui stat baltic. Rusia ar putea deschide un nou front pentru a pune presiune asupra Occidentului, pentru a obține avantaje în eventuale negocieri sau pentru a reduce sprijinul acordat Ucrainei.

O altă amenințare luată în calcul este utilizarea pe scară largă a dronelor.

Pe măsură ce amenințările nucleare repetate ale Kremlinului și-au redus impactul, Moscova ar putea încerca alte forme de presiune militară asupra statelor aflate la frontiera estică a NATO.

Un posibil instrument îl reprezintă valurile masive de drone ieftine îndreptate împotriva infrastructurii critice. O asemenea strategie ar pune presiune asupra sistemelor occidentale de apărare aeriană, care trebuie să poată intercepta un număr foarte mare de ținte fără costuri disproporționat de mari.

Obiectivul nu ar fi exclusiv distrugerea unor obiective. Atacurile ar putea fi folosite pentru a crea nesiguranță în rândul populației și pentru a pune presiune politică asupra guvernelor care sprijină Ucraina.

Meelis Oidsalu consideră că noua evaluare nu reprezintă un motiv pentru panică, dar ar trebui să determine statele occidentale să accelereze măsurile de descurajare.

Expertul arată că descurajarea militară depinde în primul rând de capacitățile concrete pe care NATO le poate mobiliza în cazul unei agresiuni.

Printre priorități se află dezvoltarea rapidă a sistemelor de apărare împotriva dronelor, securizarea infrastructurii critice și constituirea unor stocuri suficiente de muniție.

Statele aliate trebuie, de asemenea, să își dezvolte capacitatea de a trimite rapid întăriri în zonele amenințate și să stimuleze industria de apărare astfel încât aceasta să poată susține un eventual conflict de durată.

Pregătirea nu se limitează la forțele armate. Protecția civilă și securitatea internă sunt considerate importante într-un scenariu în care Rusia ar încerca să combine acțiunile militare cu presiunea asupra infrastructurii și populației civile.

Logica acestor măsuri este reducerea vulnerabilităților pe care Moscova le-ar putea exploata. Cu cât NATO poate demonstra mai clar că inclusiv o agresiune limitată ar primi un răspuns rapid și eficient, cu atât scade posibilitatea ca Rusia să considere un asemenea atac o opțiune viabilă.