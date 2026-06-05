SUA ar putea renunța la desfășurarea rachetelor Tomahawk în Germania. Washingtonul se teme de o reacție a Rusiei

Administrația americană analizează posibilitatea de a renunța la planul privind desfășurarea de rachete Tomahawk în Germania, într-o schimbare majoră față de acordul convenit în timpul administrației Biden.

Potrivit unor oficiali europeni și americani citați de presa internațională, Washingtonul se teme că Rusia ar putea considera această decizie drept o escaladare și ar putea reacționa în consecință. O eventuală anulare a planului ar lăsa însă Germania fără un sistem de apărare pe care liderii de la Berlin îl consideră important pentru securitatea țării.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, oficialii americani sunt preocupați de posibilitatea unei reacții din partea Moscovei în cazul amplasării rachetelor de croazieră Tomahawk în Germania, transmite Politico.

În același timp, decizia ar putea fi influențată și de situația stocurilor de armament ale Statelor Unite. Războiul cu Iranul a consumat mii de rachete Tomahawk și Patriot, iar secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat recent că refacerea acestor rezerve va necesita luni sau chiar ani.

Cancelarul german Friedrich Merz declara luna trecută că nu se așteaptă ca Statele Unite să amplaseze rachete Tomahawk în Germania, tocmai din cauza numărului limitat de astfel de sisteme disponibile.

Merz a afirmat că americanii nu dispun în prezent de suficiente rachete nici pentru propriile necesități.

Posibila renunțare la desfășurarea rachetelor este privită cu îngrijorare la Berlin, unde autoritățile încearcă să modernizeze rapid forțele armate în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Germania a transmis încă de acum un an și jumătate o solicitare oficială către Statele Unite pentru achiziționarea de rachete Tomahawk.

Acesta a precizat că Berlinul așteaptă în continuare un răspuns și că, având în vedere contextul actual, perspectivele nu sunt foarte optimiste.

Pistorius și-a exprimat interesul și pentru sistemul american Typhon, care poate lansa rachete Tomahawk, însă până acum nu a primit informații suplimentare privind posibilitatea unei achiziții.

În paralel, autoritățile germane analizează și variante europene pentru dezvoltarea unor capabilități proprii de lovire la mare distanță.

Posibila renunțare la desfășurarea rachetelor Tomahawk este prezentată ca parte a unei retrageri mai ample a Statelor Unite din anumite angajamente militare din Europa.

În această primăvară, Pentagonul a anulat și planul de dislocare a aproximativ 5.000 de militari americani în Germania, decizie care a provocat îngrijorări în rândul unor oficiali europeni și americani.

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa și șeful forțelor americane de pe continent, a declarat recent că Europa trebuie să își asume un rol mai important în propria apărare convențională.

Acesta a precizat că Statele Unite intenționează să își redirecționeze o parte din echipamente și forțe către alte regiuni.

În timp ce Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa, statele europene continuă să urmărească evoluțiile militare din regiune.

Rusia menține de mai mulți ani rachete Iskander cu capacitate nucleară în enclava Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania.

Totodată, Moscova a amplasat în Belarus rachete cu rază medie de acțiune Oreshnik, capabile să atingă ținte din Europa în doar câteva minute.

În acest context, oficialii din Germania și alte state europene consideră că dezvoltarea unor capabilități proprii de descurajare și apărare devine tot mai importantă.

Potrivit surselor citate, preocuparea principală la Berlin nu este legată exclusiv de sistemul Tomahawk, ci de viteza cu care Europa va putea acoperi eventualele goluri de securitate create de reducerea implicării militare americane și de capacitatea industriei europene de apărare de a răspunde acestor nevoi.