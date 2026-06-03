SpaceX pregătește vânzarea a peste 555 milioane de acțiuni. Ce valoare va avea fiecare

SpaceX, compania fondată de Elon Musk, intenționează să stabilească prețul ofertei publice inițiale (IPO) la 135 de dolari pe acțiune, vizând o sumă record de 75 de miliarde de dolari, potrivit unei surse apropiate situației. Compania urmează să vândă 555,6 milioane de acțiuni și țintește o evaluare de 1,75 trilioane de dolari, au declarat alte două surse pentru Reuters.

Această mișcare apare înaintea turneului de prezentări către investitori, care începe joi. Anterior, SpaceX a avut întâlniri preliminare de „testare a apelor” pentru a măsura interesul investitorilor. Listarea companiei marchează revenirea companiilor private de profil înalt pe piețele publice după o perioadă de activitate IPO redusă pentru firme cu capitalizare mare.

Prețul fix înainte de roadshow-ul investitorilor este neobișnuit. În mod obișnuit, companiile stabilesc un interval de prețuri pentru a ajusta valoarea în funcție de cerere. Cererea puternică poate determina ca prețul final să fie în partea superioară a intervalului sau chiar peste acesta.

SpaceX se pregătește să stabilească recorduri și să depășească tradițiile bursiere. Oferta publică a companiei va fi primară, ceea ce înseamnă că veniturile vor merge integral către companie, iar acționarii existenți nu vor putea vinde acțiuni în cadrul IPO-ului.

Musk a rescris strategia IPO în mai multe privințe, inclusiv prin oferirea investitorilor individuali unui rol mai mare în alocări și prin promovarea includerii timpurii a SpaceX în indici bursieri. Structura guvernanței menține controlul puternic al fondatorilor asupra companiei.

Evaluarea companiei se bazează pe dominația acesteia în piețe și tehnologii aflate în dezvoltare, precum misiuni pe Marte și centre de date pentru inteligență artificială în spațiu. Reuters a menționat că până la 30% din ofertă ar putea fi alocate investitorilor individuali, o cotă neobișnuit de mare menită să atragă fanii lui Musk și să extindă baza de acționari.

Veniturile obținute din IPO vor fi folosite pentru extinderea rețelei de sateliți Starlink și a resurselor de calcul pentru inteligența artificială. Musk va fi obligat să păstreze acțiunile timp de 366 de zile după listare, un semnal pentru angajamentul său față de companie.

SpaceX a fuzionat recent cu startup-ul xAI al lui Musk și cu dezvoltatorul de chatbot Grok AI, ceea ce a evaluat firma de rachete la 1 trilion de dolari și dezvoltatorul AI la 250 de miliarde de dolari. Compania nu are parteneri direcți, ceea ce face evaluarea mai dificil de comparat.

Morningstar a estimat valoarea SpaceX la 780 de miliarde de dolari, cu 48% sub evaluarea sa privată actuală. Majoritatea veniturilor provin din afacerea de comunicații prin satelit Starlink, care generează profituri și creștere.

Perspectivele de creștere se concentrează pe tehnologii încă neconstruite, inclusiv centre de date solare în spațiu, pe o piață potențială de 28,5 trilioane de dolari. La o evaluare de 1,75 trilioane de dolari și venituri estimate de 18,67 miliarde de dolari în 2025, SpaceX s-ar tranzacționa la un multiplu preț-venit de 93,7.

Companii comparabile, precum Rocket Lab și Palantir, se tranzacționează la multipli de 118, respectiv 81, iar Tesla la aproape 17. SpaceX nu poate fi evaluată pe baza raportului preț-câștig, deoarece a înregistrat pierderi anul trecut.

Veniturile trimestriale au crescut la 4,69 miliarde de dolari, dar pierderile s-au majorat la 1,27 dolari pe acțiune. În 2025, compania a raportat o pierdere netă de 4,94 miliarde de dolari comparativ cu un profit de 791 milioane de dolari în anul precedent.

Listarea SpaceX este așteptată să declanșeze un val de mega IPO-uri, alături de OpenAI și Anthropic, care ar putea adăuga aproape 4 trilioane de dolari în capitalizare de piață publică. Mulți investitori pariază atât pe Musk, cât și pe SpaceX, mizând pe reputația sa de a stimula cererea și implicarea traderilor cu amănuntul.

Două dintre cele trei divizii ale companiei consumă resurse semnificative, doar segmentul Starlink generând profit. Discursul către investitori se bazează în mare parte pe imaginea fondatorului, iar structura cu două clase de acțiuni concentrează puterea de vot în mâinile lui Musk și a câtorva persoane din interior.

SpaceX intenționează să se listeze la Nasdaq sub simbolul „SPCX”, cu debut estimat pe 12 iunie. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup și JP Morgan sunt administratorii principali ai ofertei, conducând un sindicat global de bănci de investiții care subscriu tranzacția.