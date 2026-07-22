Radu Georgescu atrage atenția asupra evaluărilor de pe bursă: Muzica s-a oprit. Insiderii au vândut acțiuni într-un ritm record din ultimii 20 de ani

Economistul Radu Georgescu a publicat pe Facebook o analiză în care compară situația actuală a piețelor financiare cu celebra scenă din filmul Margin Call, în care personajul interpretat de Jeremy Irons anunță că „muzica” din piețe este pe cale să se oprească. În opinia sa, anul 2026 marchează un moment în care investitorii din interiorul companiilor încep să iasă din piață, în timp ce mulți alți investitori continuă să cumpere acțiuni.

Radu Georgescu amintește scena din Margin Call, desfășurată la ora 4 dimineața, într-o sală de consiliu a unei bănci de investiții cu active de miliarde de dolari. În film, CEO-ul John Tuld, interpretat de Jeremy Irons, ascultă analiza unui tânăr analist și ajunge la concluzia că „muzica” de pe piețele financiare este pe cale să se oprească.

Economistul explică în postarea realizată pe Facebook că, în perioada în care piețele sunt în creștere, investitorii tind să se comporte ca într-un cazinou, încercând să obțină câștiguri cât mai mari într-un timp cât mai scurt. În schimb, atunci când situația se schimbă, cei care înțeleg primii riscurile aleg să iasă din piață înaintea celorlalți.

Potrivit acestuia, în 2026, „muzica s-a oprit”, iar primii care au reacționat sunt investitorii din interiorul companiilor, cunoscuți drept insiders, categorie din care fac parte directori executivi, membri ai consiliilor de administrație și acționari fondatori.

„Domnilor, muzica pe planeta Pământ s-a oprit. Este celebra scenă din Margin Call spusa de Jeremy Irons 4 dimineața. Sala de consiliu a unei bănci de investiții cu active de miliarde de dolari. John Tuld, CEO-ul jucat magistral de Jeremy Irons, ascultă raportul unui analist tânăr și trage concluzia: „Domnilor, muzica e pe cale să se oprească. Iar eu nu mai aud nimic. Doar liniște.” Pentru cei care nu au văzut filmul (deși toată lumea ar trebui să-l vadă): cât timp pe planeta Pământ cântă muzica și e distracție, oamenii se comportă financiar ca la cazino. Toți vor să câștige cât mai mult, cât mai repede. Când muzica se oprește, cei care înțeleg asta ies primii din cazino. Lăsându-i pe petrecăreți înăuntru. Se pare că în 2026, pe planeta Pământ, muzica s-a oprit”, a scris acesta pe Facebook.

Radu Georgescu susține că, în prima jumătate a anului 2026, insiderii au vândut acțiuni într-un ritm record pentru ultimii 20 de ani, afirmând că aceștia sunt cei care cunosc cel mai bine situația internă a companiilor.

Economistul aduce în discuție și cea mai mare listare bursieră din istoria lumii, cea a companiei SpaceX, care a avut loc la 12 iunie 2026. Potrivit acestuia, compania a fost evaluată la 1,77 trilioane de dolari, echivalentul a aproximativ patru ori produsul intern brut al României.

El mai arată că interesul investitorilor a fost foarte ridicat, subscrierea depășind de peste 20 de ori oferta disponibilă. Cu toate acestea, după prima lună de tranzacționare, acțiunile au scăzut cu aproape 35% față de maximul atins imediat după listare.

„Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului. Se numesc insiders. Sunt CEO, membri ai boardului, acționari fondatori. În prima jumătate a lui 2026, insiderii au vândut acțiuni intr-un ritm record din ultimii 20 de ani Cei care știu cel mai bine ce e în interiorul firmelor… vând. Acum câteva săptămâni a avut loc cea mai mare listare la bursă din istoria planetei Pământ. SpaceX. 12 iunie 2026. Evaluare de 1,77 trilioane de dolari — de patru ori PIB-ul României. Petrecăreții s-au îmbulzit în cazino: subscriere de peste 20 de ori. Rezultatul după prima lună: acțiunile au scăzut cu aproape 35% față de maximul atins după listare”, a mai scris economistul.

În analiza sa, Radu Georgescu afirmă că numeroase companii listate la Bursa de Valori București (BVB) sunt tranzacționate în prezent la un raport preț/profit (PE) de peste 20.

Economistul explică faptul că indicatorul PE arată în câți ani un investitor își poate recupera investiția din profiturile companiei, astfel că un PE de 20 înseamnă, teoretic, o perioadă de 20 de ani.

Acesta precizează că, din punct de vedere istoric, piața de capital din România s-a tranzacționat la un PE median de aproximativ 8, iar în anul 2009 numeroase acțiuni aveau un PE cuprins între 3 și 5.

„Și acum, cazinoul numit România. Multe companii listate la Bursa din Bucuresti se vand la un PE ratio de peste 20 Radu, vorbește românește. Pe românește: PE (Price/Earnings) îți spune în câți ani îți recuperezi banii investiți din profiturile companiei. PE 20 = 20 ani. Istoric, bursa din România s-a tranzacționat la un PE median de circa 8. Mai mult. În 2009, multe acțiuni se vindeau la PE intre 3 si 5”, a explicat economistul.

Radu Georgescu compară evaluările bursiere cu o tranzacție din economia reală, arătând că grupul Carrefour își vinde întreaga activitate din România, care include aproape 480 de magazine și vânzări de aproximativ 2,8 miliarde de euro, la un multiplu de 4,8 ori EBITDA.

În opinia sa, această tranzacție înseamnă că businessul Carrefour România a fost evaluat cu aproximativ 75% sub evaluarea medie a companiilor listate la bursă.

Economistul oferă și exemplul Hidroelectrica, despre care spune că este cea mai mare companie din România și că se tranzacționează în prezent la un raport PE de aproximativ 22.

El amintește că, la listarea din 2023, compania avea un PE de aproximativ 10, subliniind că între timp compania, activele și activitatea au rămas aceleași.

Totodată, Radu Georgescu afirmă că, la data de 22 iulie 2026, analiștii S&P indicau un preț țintă pentru acțiunile Hidroelectrica cu 41% sub valoarea la care acestea se tranzacționau pe bursă. El amintește și faptul că S&P este agenția care acordă ratinguri inclusiv României.

„Si acum o comparație din economia reală Carrefour își vinde tot businessul din România — aproape 480 de magazine, vânzări de 2,8 miliarde de euro — la un multiplu de 4,8x EBITDA. Deci Carrefour a fost vanduta la o evaluare mai mica cu 75% fata de evaluarea medie de pe bursa Bonus. Hidroelectrica, cea mai mare companie din România, se tranzacționează acum la un PE de circa 22. În 2023 a fost listată la un PE de 10. Aceeași companie. Aceleași hidrocentrale. Aceeași apă. Analistii de le S&P dau azi 22 iulie 2026, un pret target mai mic cu 41% fata de valoare actuala de pe bursa. Stii, S&P sunt tipii aia care dau rating si Romaniei. Ups”, a scris economistul.

În mesajul său, economistul mai susține că cel mai mare fond suveran din lume, fondul Norvegiei, care administrează active de aproximativ 2.200 de miliarde de dolari, și-a vândut în a doua parte a anului 2025 toate participațiile deținute pe Bursa de Valori București.

„Cel mai mare fond suveran din lume — cel al Norvegiei, cu active de 2.200 de miliarde de dolari — a vândut în a doua parte a lui 2025 toate acțiunile pe care le deținea pe bursa din România. Alt ups. Concluzii. În timp ce cei care au habar de indicatori financiari (PE , EBITDA, etc ) ies din cazino, un val de petrecăreți care nu au auzit în viața lor de acești indicatori intră în cazino.

Deși muzica din cazino s-a oprit. Cum spunea Jeremy Irons în film: sunt trei feluri de a supraviețui în jocul ăsta. Să fii primul, să fii mai deștept sau să trișezi. Să fie economie”, a conchis Radu Georgescu.

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