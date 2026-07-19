Pilonul II de pensii va fi naționalizat? Radu Georgescu explică ce se întâmplă cu economiile românilor: Pur și simplu, banii nu există

Economistul Radu Georgescu susține că, în ultima perioadă, a fost întrebat de mai multe persoane dacă statul intenționează să naționalizeze fondurile de pensii din Pilonul II. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta afirmă că mulți români nu cunosc modul în care funcționează sistemul și explică de ce consideră că o mare parte din bani sunt deja utilizați pentru finanțarea datoriei publice.

Radu Georgescu afirmă că fondurile din Pilonul II nu sunt păstrate sub formă de numerar, ci sunt investite conform regulilor de funcționare ale sistemului.

Potrivit acestuia, până în luna mai 2026, contribuțiile totale la Pilonul II au ajuns la aproximativ 227 de miliarde de lei. Din această sumă, aproximativ 145 de miliarde de lei, reprezentând circa 64%, sunt investiți în titluri de stat, iar restul de aproximativ 82 de miliarde de lei se află în acțiuni și alte instrumente financiare.

Economistul susține că acest lucru înseamnă că statul s-a împrumutat deja din banii acumulați în fondurile de pensii și i-a utilizat pentru finanțarea cheltuielilor publice.

În opinia economistului, naționalizarea presupune preluarea de către stat a unor active deținute de persoane fizice sau companii.

El afirmă însă că, în cazul Pilonului II, cea mai mare parte a activelor este deja investită în titluri de stat, motiv pentru care consideră că statul utilizează deja, prin mecanismul legal al investițiilor fondurilor de pensii, o parte importantă din economiile participanților.

Radu Georgescu mai susține că participanții la Pilonul II nu pot decide dacă banii lor sunt investiți sau nu în datoria publică.

În aceeași postare, Radu Georgescu face referire și la modificarea legislației privind plata sumelor acumulate în Pilonul II la momentul pensionării.

Acesta afirmă că, începând cu 15 octombrie 2025, participanții nu mai pot retrage integral banii dintr-o singură tranșă. Potrivit explicațiilor sale, maximum 30% din sumă poate fi încasată imediat, iar diferența urmează să fie plătită eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Economistul consideră că această modificare este legată de modul în care sunt investite activele fondurilor de pensii.

În finalul analizei, Radu Georgescu compară sistemul românesc cu cel din Norvegia. Acesta susține că fondul suveran al Norvegiei, considerat cel mai mare din lume, are interdicția de a investi în economia internă, de a cumpăra acțiuni listate pe bursa norvegiană sau de a împrumuta statul norvegian.

În opinia economistului, această abordare are rolul de a proteja economiile cetățenilor și de a evita finanțarea directă a cheltuielilor publice din fondurile respective.

Radu Georgescu apreciază că, spre deosebire de modelul norvegian, în România o parte importantă din activele fondurilor de pensii este investită în titluri de stat și afirmă că acest mecanism permite finanțarea datoriei publice din contribuțiile participanților la Pilonul II.