Ce E-uri sunt folosite în produsele alimentare din România? Ce efecte au asupra sănătății

Înțelegi ce înseamnă, de fapt, codurile E de pe etichetele alimentelor? Deși multe persoane le privesc cu suspiciune, nu toate E-urile sunt periculoase. Află ce aditivi sunt folosiți legal în România, ce rol au în alimente și care dintre ei pot ridica probleme pentru sănătate.

În România, ca stat membru al Uniunii Europene, utilizarea aditivilor alimentari, cunoscuți popular sub denumirea de „E-uri”, este reglementată prin legislația europeană, în principal prin Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. Toți aditivii autorizați au fost evaluați și aprobați de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), iar respectarea normelor privind utilizarea acestora este monitorizată la nivel național de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Litera „E” provine de la „Europa” și indică faptul că un aditiv alimentar a fost evaluat din punct de vedere al siguranței și este autorizat pentru utilizare în Uniunea Europeană, în condițiile și limitele stabilite de legislație. Fiecare aditiv poate fi utilizat doar în anumite produse alimentare și în cantități maxime admise, stabilite pe baza evaluărilor științifice și, acolo unde este cazul, a Dozei Zilnice Acceptabile (DZA).

În prezent, există sute de aditivi alimentari autorizați, clasificați în funcție de rolul lor tehnologic. Lista acestora este actualizată periodic, pe măsură ce apar noi dovezi științifice. Dacă studiile indică riscuri pentru sănătate, EFSA reevaluează substanțele, iar legislația europeană poate fi modificată în consecință.

Principalele categorii de E-uri utilizate legal în produsele alimentare din România sunt:

Coloranți (E100–E199) – sunt utilizați pentru a conferi sau a reda culoarea alimentelor.

Conservanți (E200–E299) – împiedică dezvoltarea bacteriilor, mucegaiurilor și a altor microorganisme, contribuind la prelungirea termenului de valabilitate.

Antioxidanți și regulatori de aciditate (E300–E399) – previn oxidarea alimentelor, cum ar fi râncezirea grăsimilor sau modificarea culorii, și ajută la menținerea nivelului optim de aciditate.

Agenți de îngroșare, emulgatori și stabilizatori (E400–E499) – îmbunătățesc textura produselor și permit amestecarea ingredientelor care, în mod natural, nu se combină, precum apa și uleiul.

Regulatori de aciditate, agenți de afânare și antiaglomeranți (E500–E599) – contribuie la controlul pH-ului, facilitează procesul de coacere și împiedică aglomerarea produselor pulverulente.

Potențiatori de aromă (E600–E699) – intensifică gustul și aroma naturală a alimentelor.

Îndulcitori și agenți de glazurare (E900–E999) – sunt utilizați pentru a înlocui zahărul sau pentru a conferi produselor un aspect lucios și o protecție suplimentară.

Amidonuri modificate (E1400–E1499) – sunt obținute prin modificarea amidonului din surse precum porumbul sau cartoful, pentru a rezista mai bine la tratamente termice și la congelare. Acestea sunt utilizate frecvent în produse precum ketchup, maioneză, sosuri și iaurturi cu fructe, deoarece asigură o consistență stabilă.

E-urile sunt aditivi alimentari aprobați pentru utilizare în Uniunea Europeană. Totuși, nu toate au aceleași efecte asupra sănătății. Unele sunt considerate foarte sigure, iar altele pot deveni o problemă dacă sunt consumate în cantități mari sau de persoanele care au alergii ori alte sensibilități.

E250 (nitrit de sodiu) este folosit mai ales în mezeluri pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor și pentru a păstra culoarea cărnii. Atunci când carnea este preparată la temperaturi foarte ridicate sau în timpul digestiei, E250 se poate transforma în nitrozamine, substanțe care cresc riscul de cancer colorectal. Din acest motiv, cantitatea de E250 permisă în alimente este strict controlată.

E211 (benzoat de sodiu) este un conservant folosit în multe băuturi și alimente. La unele persoane poate provoca reacții alergice sau poate agrava simptomele astmului.

E150a–E150d (coloranți caramel) sunt folosiți pentru a da culoarea maro unor produse, cum sunt băuturile de tip cola. În timpul fabricării unor tipuri de caramel (E150c și E150d) se poate forma o substanță numită 4-MEI, considerată posibil cancerigenă. Din acest motiv, producătorii trebuie să respecte limite foarte stricte pentru această substanță.

E330 (acid citric) este folosit în sucuri, băuturi carbogazoase, dulciuri și multe alte produse. Consumul frecvent al alimentelor și băuturilor care conțin acid citric poate afecta smalțul dinților și poate favoriza apariția cariilor.

E200 (acid sorbic) este unul dintre cei mai siguri conservanți. Foarte rar, poate provoca alergii ușoare, cum ar fi iritații ale pielii sau urticarie, la persoanele sensibile.

E100 (curcumină) este un colorant natural obținut din turmeric. Probleme precum greața sau diareea apar doar dacă sunt consumate cantități foarte mari, care nu pot fi atinse din alimentația obișnuită.

E300 (acid ascorbic sau vitamina C) este folosit pentru a păstra alimentele proaspete mai mult timp. Dozele foarte mari din suplimente pot provoca diaree sau pot favoriza apariția pietrelor la rinichi.

E901 (ceară de albine) este folosit pentru a da un aspect lucios unor fructe, bomboane sau produse de cofetărie. Singurul risc, foarte rar, este apariția unei reacții alergice la persoanele cu alergii severe la produsele apicole.