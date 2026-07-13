Inflația rămâne la un nivel ridicat în România. INS: Prețurile sunt cu 10,4% mai mari decât în urmă cu un an. Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Românii continuă să resimtă efectele scumpirilor, chiar dacă ritmul lunar de creștere a prețurilor a încetinit în iunie. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației a ajuns la 10,4%, ceea ce înseamnă că, în medie, bunurile și serviciile sunt cu peste 10% mai scumpe decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, de la începutul anului, inflația cumulată a urcat la 3,8%, iar unele categorii de produse și servicii continuă să înregistreze majorări importante de preț.

Potrivit comunicatului publicat de INS, indicele prețurilor de consum în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026, a fost de 100,06%, ceea ce indică o majorare lunară de doar 0,06%.

Deși evoluția lunară a fost aproape nesemnificativă, comparația cu aceeași lună a anului trecut arată că inflația se menține la un nivel ridicat. Rata anuală a inflației a ajuns la 10,4%, în timp ce rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, raportată la perioada similară precedentă, s-a situat la 9,8%.

În același timp, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile dintre statele membre ale Uniunii Europene, indică o inflație anuală de 9,2%, iar media ultimelor 12 luni calculată pe baza acestui indicator este de 8,6%.

Structura inflației arată că presiunile cele mai puternice vin în continuare din sectorul serviciilor.

Comparativ cu iunie 2025, serviciile sunt mai scumpe cu 13,67%, reprezentând categoria cu cea mai mare creștere anuală de prețuri. Mărfurile nealimentare au înregistrat o majorare de 12,29%, iar produsele alimentare s-au scumpit cu 5,75%.

Raportat la luna precedentă, serviciile au avut o creștere de 0,49%, mărfurile nealimentare de 0,19%, în timp ce produsele alimentare au înregistrat o ușoară scădere, de 0,44%, evoluție influențată în principal de ieftinirea unor produse agricole sezoniere.

Anexa publicată de INS arată că energia electrică continuă să fie unul dintre produsele cu cea mai mare creștere anuală de preț.

În iunie 2026, energia electrică era cu aproape 60% mai scumpă decât în urmă cu un an, respectiv cu 59,97%. Chiar dacă față de decembrie 2025 prețurile sunt ușor mai mici, comparativ cu anul trecut diferența rămâne foarte ridicată.

Și carburanții continuă să contribuie la inflație. Față de iunie 2025, benzina este mai scumpă cu 22,74%, iar motorina cu 28,16%, deși în luna iunie s-au înregistrat mici reduceri față de luna mai, de aproximativ 4%.

De asemenea, au crescut semnificativ costurile pentru apă, canalizare și salubritate (+16,10%), chirii (+43,29%), servicii medicale (+12,69%), restaurante și cafenele (+11,47%), precum și transportul rutier interurban (+13,06%).

În categoria produselor alimentare, cele mai multe alimente au înregistrat noi creșteri de preț față de anul trecut.

Cafeaua este cu aproape 20% mai scumpă decât în iunie 2025, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu peste 12%. Pâinea costă cu peste 8% mai mult decât în urmă cu un an, iar carnea de vită are un preț mai mare cu aproape 12%.

Ouăle sunt mai scumpe cu 13,66%, zahărul și produsele zaharoase cu peste 9%, iar băuturile alcoolice au înregistrat, de asemenea, creșteri față de anul trecut.

Raportul INS evidențiază și câteva scăderi importante de preț în luna iunie.

Cartofii s-au ieftinit cu peste 12% față de luna mai, iar fructele proaspete au înregistrat o reducere de aproximativ 6,3%. De asemenea, alte legume și conserve de legume au avut o scădere lunară de aproape 6,6%, contribuind la diminuarea indicelui general al produselor alimentare.

Totuși, chiar și în aceste cazuri, unele produse rămân mai scumpe decât la începutul anului, ceea ce arată că volatilitatea specifică produselor agricole continuă să influențeze evoluția prețurilor.

Datele INS confirmă că presiunile inflaționiste persistă, chiar dacă ritmul de creștere a prețurilor din ultima lună a fost redus.

Creșterile consistente la energie, carburanți, locuințe și servicii continuă să influențeze costul vieții, în timp ce ieftinirile sezoniere din sectorul alimentar nu sunt suficiente pentru a compensa majorările înregistrate în celelalte categorii de cheltuieli.

Următorul comunicat al Institutului Național de Statistică privind evoluția prețurilor de consum va fi publicat pe 12 august 2026.