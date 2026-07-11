Sistemul financiar se schimbă din temelii. Noua ordine economică obligă guvernele și investitorii să se adapteze

Sistemul financiar global traversează una dintre cele mai ample transformări din ultimele decenii, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice și al redefinirii relațiilor economice dintre marile puteri. Deși piețele de capital au înregistrat rezultate foarte bune în 2025, specialiștii avertizează că fundamentele ordinii financiare internaționale se schimbă rapid. Tot mai multe state își regândesc politicile comerciale, financiare și investiționale, iar efectele sunt resimțite de bănci, investitori și economiile naționale din întreaga lume.

În ciuda performanțelor solide ale piețelor financiare din 2025, contextul economic internațional ascunde schimbări structurale profunde care modifică modul în care circulă capitalul și sunt construite relațiile financiare globale.

Anul trecut a fost unul remarcabil pentru piețele internaționale de capital. Bursele au înregistrat creșteri consistente, diferențele dintre costurile de finanțare ale companiilor s-au redus, iar tranzacțiile de fuziuni și achiziții au devenit tot mai mari, semnalând un apetit ridicat pentru risc. În același timp, Fondul Monetar Internațional și-a revizuit în sens pozitiv, deși moderat, estimările privind evoluția economiei mondiale.

În spatele acestor rezultate favorabile, arhitectura financiară construită după sfârșitul Războiului Rece și bazată pe dominația economică a Statelor Unite trece însă prin cea mai amplă transformare din ultimele decenii. Lumea devine tot mai fragmentată, iar centrele regionale de putere câștigă influență.

Această schimbare nu mai este privită drept un risc izolat. Fragmentarea geopolitică a devenit un factor esențial care influențează direcția finanțelor internaționale. Tendința a fost vizibilă inclusiv în cadrul reuniunii anuale de la Davos, unde liderii politici au vorbit despre schimbările majore din ordinea mondială și despre necesitatea adaptării la noul context, informează weforum.org.

Guvernele recurg din ce în ce mai des la instrumente economice pentru a-și susține obiectivele strategice și interesele de securitate. Tarifele comerciale, sancțiunile economice, politicile industriale și obligațiile privind investițiile interne sunt utilizate pentru consolidarea rezilienței naționale.

Efectele acestor decizii se extind rapid în economia mondială. Statele Unite rescriu regulile comerțului internațional prin noul regim tarifar, Canada promovează investițiile în companiile locale, firme chineze aleg să se retragă de pe bursele americane, iar în Europa continuă disputele privind utilizarea activelor rusești înghețate. În paralel, băncile centrale își diversifică rezervele valutare și susțin dezvoltarea unor sisteme alternative de plăți care reduc dependența de dolarul american.

Pentru instituțiile financiare și investitori, toate aceste evoluții generează un mediu mult mai dificil. Riscul de contrapartidă crește, reglementările diferă din ce în ce mai mult de la o regiune la alta, iar utilizarea capitalului devine mai puțin eficientă. În plus, băncile și administratorii de active sunt obligați să își localizeze bilanțurile și să mențină rezerve suplimentare de capital, ceea ce încetinește intermedierea financiară transfrontalieră și afectează ritmul de creștere economică.

Potrivit cercetărilor Fondului Monetar Internațional, o creștere cu o abatere standard a tensiunilor geopolitice reduce fluxurile bancare și investițiile de portofoliu transfrontaliere cu aproximativ 15%. În același timp, o analiză a Forumului Economic Mondial estimează că accentuarea fragmentării ar putea diminua produsul intern brut global cu până la 5,7 trilioane de dolari și ar putea alimenta presiunile inflaționiste.

Economiile emergente sunt cele mai expuse acestor schimbări. Majoritatea economiștilor-șefi consultați de Forumul Economic Mondial estimează că investițiile străine directe vor încetini pe fondul incertitudinii geopolitice, în condițiile în care datoria externă a statelor în curs de dezvoltare a ajuns deja la 11,4 trilioane de dolari. În multe dintre aceste țări, peste 10% din veniturile bugetare sunt direcționate exclusiv către plata dobânzilor.

În acest context, guvernele trebuie să ia în calcul un compromis important. Măsurile adoptate astăzi pentru consolidarea suveranității economice și a rezilienței interne pot afecta pe termen lung creșterea economică, sustenabilitatea finanțelor publice și stabilitatea sistemului financiar.

Pe fondul acestor transformări, statele încearcă să reducă efectele fragmentării prin consolidarea cooperării regionale și dezvoltarea unor infrastructuri financiare alternative.

În ultimul an au apărut tot mai multe alianțe economice regionale cu rol atât defensiv, cât și ofensiv. Zona de liber schimb ASEAN-China, Zona de Liber Schimb Continentală Africană și acordul comercial recent dintre Uniunea Europeană și India urmăresc integrarea financiară a unor economii diverse pentru atragerea investițiilor, stimularea inovării și consolidarea rezilienței economice. În loc să urmărească individual avantajele economice, aceste state încearcă să obțină beneficii prin acțiune colectivă.

Schimbările sunt vizibile și în infrastructura sistemelor internaționale de plăți. Conectarea platformelor UPI și PayNow dintre India și Singapore, sistemul chinezesc CIPS pentru compensarea tranzacțiilor în renminbi și proiectul mBridge, dezvoltat împreună de China, Emiratele Arabe Unite, Thailanda și Hong Kong, ilustrează orientarea către rețele financiare regionale tot mai integrate.

În paralel, utilizarea frecventă a sancțiunilor economice de către Statele Unite determină unele țări să își reducă dependența de dolarul american. Tot mai multe bănci centrale își diversifică rezervele prin creșterea ponderii aurului și, într-o măsură mai redusă, a criptomonedelor. Deși dolarul își păstrează poziția dominantă în rezervele oficiale, tranzacțiile comerciale internaționale sunt facturate tot mai des și în alte monede, ceea ce indică o diversificare treptată a sistemului global de plăți.

Actualul context arată că modelul de armonizare financiară globală specific ultimelor decenii este înlocuit de o abordare bazată pe interese regionale și echilibre geopolitice. Totuși, această regionalizare nu trebuie să conducă inevitabil la o fragmentare permanentă a economiei mondiale. Specialiștii consideră că interoperabilitatea dintre sistemele financiare regionale poate crea premisele unei noi forme de conectivitate globală.

În acest nou peisaj economic, instituțiile financiare, investitorii și autoritățile care își adaptează rapid modelele operaționale, politicile și strategiile de gestionare a riscurilor vor avea un avantaj competitiv într-o lume tot mai multipolară. Cei care rămân ancorați în vechile ipoteze privind funcționarea economiei globale riscă să piardă teren într-un sistem financiar aflat în plină redefinire.