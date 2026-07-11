Sezonul cald favorizează apariția cuiburilor de viespi. Ce le atrage în curți și cum pot fi îndepărtate în siguranță

Odată cu temperaturile ridicate din sezonul estival, viespile apar tot mai frecvent în apropierea locuințelor, grădinilor și spațiilor de agrement. Insectele sunt atrase de surse de hrană, apă și locuri protejate unde își pot construi cuiburile. Specialiștii recomandă măsuri simple de prevenție pentru limitarea prezenței lor în jurul caselor. Intervenția asupra cuiburilor trebuie făcută cu atenție, mai ales în cazul persoanelor alergice la înțepături.

În sezonul cald, viespile își intensifică activitatea, iar curțile devin pentru ele zone favorabile datorită accesului la alimente, lichide și locuri unde pot construi cuiburi. Deși aceste insecte au un rol important în natură, contribuind la polenizare și la reducerea populațiilor altor dăunători, apropierea lor de oameni poate deveni problematică dacă se simt amenințate.

Potrivit thespruce, viespile sunt atrase în special de sursele de hrană disponibile în aer liber și de spațiile care le oferă protecție. Resturile alimentare, fructele căzute sau recipientele lăsate descoperite pot transforma rapid o curte într-un loc frecventat de aceste insecte.

Printre principalele elemente care atrag viespile se numără alimentele bogate în proteine, precum carnea sau mezelurile, mai ales la începutul verii. Resturile rămase după grătare, mesele în aer liber sau tomberoanele care nu sunt închise corespunzător pot deveni surse constante de hrană.

Pe măsură ce vara avansează, preferințele viespilor se modifică, iar insectele sunt atrase tot mai mult de alimentele dulci. Fructele foarte coapte, cele căzute pe pământ sau alte surse de zahăr devin puncte de interes pentru colonii.

Culorile deschise și strălucitoare, în special galbenul și albul, pot atrage atenția viespilor deoarece sunt asociate cu florile bogate în nectar. De asemenea, parfumurile dulci, produsele cosmetice cu arome florale sau anumite plante pot contribui la apropierea insectelor de oameni.

Curțile care oferă spații ferite pot deveni locuri ideale pentru construirea cuiburilor de viespi. Streșinile caselor, mobilierul de grădină, cutiile de utilități, zonele nefolosite sau alte colțuri protejate le oferă insectelor condițiile necesare pentru dezvoltarea unei colonii.

Sursele de apă reprezintă un alt factor important. Piscinele, iazurile, fântânile decorative sau recipientele folosite pentru păsări pot fi utilizate de viespi pentru hidratare și pentru menținerea condițiilor necesare în interiorul cuibului.

Materialele din lemn netratat pot atrage, de asemenea, aceste insecte, deoarece viespile folosesc fibre de lemn pentru construirea structurilor în care își cresc larvele. Lemnele depozitate în curte, terasele vechi din lemn sau buștenii pot deveni astfel resurse utile pentru formarea cuiburilor.

Prezența altor insecte în grădină poate contribui la apariția viespilor, deoarece acestea vânează afide și alți dăunători pentru a-și hrăni larvele. O grădină afectată de astfel de populații de insecte poate deveni un punct de atracție pentru colonii.

Reducerea factorilor care atrag viespile reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenție. Specialiștii recomandă curățarea regulată a curților, îndepărtarea fructelor căzute, păstrarea tomberoanelor închise și evitarea depozitării resturilor alimentare în spații deschise.

Unele plante și uleiuri esențiale pot contribui la descurajarea insectelor. Uleiurile de mentă, lavandă, cuișoare sau mușcată sunt folosite frecvent ca soluții naturale repelente, iar plantarea mentei sau a eucaliptului în grădină poate ajuta la reducerea prezenței viespilor.

Atunci când este identificat un cuib, specialiștii recomandă prudență și evitarea intervențiilor improvizate. Eliminarea unui cuib este mai sigură pe timpul nopții, când activitatea viespilor este redusă, însă operațiunea poate deveni periculoasă în cazul coloniilor mari sau amplasate în zone greu accesibile.

Persoanele alergice la înțepăturile de insecte trebuie să evite orice încercare de îndepărtare a cuiburilor și să solicite ajutor specializat. O firmă de dezinsecție dispune de echipamentele și substanțele necesare pentru eliminarea în siguranță a coloniilor.

Potrivit publicației The Spruce, menținerea curățeniei în jurul locuinței și eliminarea surselor de hrană accesibile reprezintă cele mai eficiente măsuri pentru reducerea prezenței viespilor în spațiile exterioare.

Cercetătorii de la University College London au analizat într-un studiu publicat în jurnalul „Insectes Sociaux” modul în care este percepută această insectă și au concluzionat că reputația negativă a viespilor este influențată în mare parte de imaginea transmisă de mass-media. Specialiștii susțin că viespile sunt asociate frecvent cu pericolul și agresivitatea, în timp ce rolul lor benefic în natură este mult mai puțin cunoscut publicului.

Deși fac parte din același ordin cu albinele și furnicile, viespile au primit o imagine mult mai nefavorabilă, în principal din cauza înțepăturilor și a apariției lor în apropierea oamenilor, în special la mese în aer liber sau în zone unde există alimente dulci. Cercetătorii atrag însă atenția că aceste insecte au funcții importante pentru echilibrul ecosistemelor.

Viespile contribuie la reducerea populațiilor de insecte dăunătoare, deoarece multe specii sunt prădători naturali care controlează numărul altor insecte și pot diminua necesarul de pesticide în agricultură. În același timp, ele participă la polenizarea plantelor, transportând polenul între flori, chiar dacă rolul lor este mai puțin cunoscut comparativ cu cel al albinelor.

Unele specii de viespi contribuie și la reciclarea materiei organice, consumând resturi provenite de la animale moarte, iar prezența lor reprezintă o verigă importantă în lanțul trofic, fiind sursă de hrană pentru păsări, amfibieni și alte animale. Cercetătorii studiază inclusiv anumite substanțe produse de viespi pentru potențiale aplicații în domeniul medical.

Studiul realizat de oamenii de știință britanici arată că percepția negativă asupra viespilor este amplificată de lipsa informațiilor despre rolul lor în natură. Deși înțepătura lor poate fi dureroasă și poate provoca reacții alergice severe în anumite cazuri, specialiștii susțin că aceste insecte trebuie privite și prin prisma contribuției lor la sănătatea ecosistemelor.