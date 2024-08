La 18 august, Andrew Powell a plecat de la casa familiei sale de lângă Brecon, Țara Galilor, pentru a cerceta câmpurile, ca de obicei, și a văzut un roi mare de viespi apropiindu-se. El crede că un alt fermier a interferat cu cuibul lor, deoarece acestea au venit direct spre el și l-au înțepat. Powell a alergat spre casa sa în timp ce se lupta cu ceea ce credea că sunt mii de albine furioase. Insectele l-au urmărit în casă, i-au atacat soția și l-au înțepat pe bărbatul de 57 de ani de peste 240 de ori, lăsându-l cu dureri și având nevoie de asistență medicală.

„S-au repezit spre mine și am fugit cât de repede am putut spre casă, dar erau pe mine în câteva secunde. Le-am simțit în pantalonii mei. Erau peste tot, a declarat domnul Powell. „Am fugit în casă, dar am uitat să închid ușa în urma mea și au intrat”.