În ședința de astăzi, joi, 28 august, a Guvernului, premierul Marcel Ciolacu și ministrul Agriculturii au venit cu detalii despre ajutorul pentru fermieri acordat în condițiile secetei cu care se confruntă România.

„Așa cum am stabilit cu domnul ministru al agriculturii, Florin Barbu, suntem gata să aducem în guvern măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de seceta severă din acest an şi îl rog pe domnul ministru să ne prezinte aceste soluții pe care le aprobăm în următoarele ședințe de guvern” a declarat premierul Marcel Ciolacu.

„Patru măsuri pentru fermierii români. Așa cum am stabilit, am elaborat mai multe acte normative prin care venim cu măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de seceta severă din acest an. Toate aceste acte vor fi aduse spre adoptare în următoarele ședințe de guvern” a spus și ministrul Barbu.