Situația din Valea Jiului a escaladat după ce minerii de la mai multe exploatări au decis să protesteze față de întârzierile salariale. La mina Vulcan, angajații din schimburile 1 și 2 au refuzat să mai iasă la suprafață și s-au blocat în subteran, în timp ce colegii lor de la mina Lupeni s-au adunat în fața unității, cerând urgent plata drepturilor restante.

Nemulțumirea angajaților vine din faptul că salariile, care trebuiau achitate în urmă cu două zile, nu au fost încă virate. Protestul de la mina Vulcan a început odată cu schimbul de dimineață și continuă în subteran, unde oamenii refuză să părăsească locul de muncă până când problema nu va fi rezolvată.

La Lupeni, minerii protestează la suprafață, în fața minei, cu aceeași revendicare: plata salariilor restante. Atmosfera este tensionată, iar oamenii cer garanții clare că banii vor fi virați în conturile lor cât mai repede.

Protestul s-a extins și la mina Livezeni, unde angajații îl așteaptă pe directorul general al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Eduard Mija, pentru a da explicații. Potrivit informațiilor, acesta și-a anunțat intenția de a demisiona, după ce a fost presat de minerii de la Lupeni. El ar urma să își depună demisia oficial dacă situația nu se deblochează în cursul acestei zile.

Tensiunea este alimentată de lipsa unor răspunsuri clare și de neîncrederea față de conducerea CEH, în condițiile în care întârzierile salariale s-au repetat și în trecut.

Între timp, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care au fost alocate sumele necesare pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului. Totuși, procedura nu a fost finalizată, iar angajații nu și-au primit banii. Reprezentanții Sindicatului „Muntele” au confirmat că fondurile există, însă nu este cert dacă salariile vor fi virate în cursul acestei zile. Această incertitudine i-a determinat pe mineri să recurgă la forme radicale de protest, cerând măsuri imediate și ferme.

Valea Jiului se confruntă de ani de zile cu probleme economice și sociale majore. Întârzierile salariale, nesiguranța locurilor de muncă și perspectivele tot mai reduse pentru minerit au generat tensiuni continue între angajați, sindicate și autorități. Protestul actual arată, din nou, fragilitatea sectorului minier și lipsa unor soluții pe termen lung. Deși Guvernul a asigurat alocarea banilor pentru salarii, lipsa transparenței în modul de plată și întârzierile repetate mențin starea de nemulțumire.

În lipsa unor răspunsuri concrete și rapide, minerii din Vulcan, Lupeni și Livezeni par deciși să continue protestele, chiar cu riscul de a rămâne blocați în subteran până la rezolvarea situației.