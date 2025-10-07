Cristian Preda scrie că expresia „rinoceri” este o „etichetă ionesciană” potrivită pentru a descrie curentul suveranist. El observă că, la fel ca în anii ’90, etichetele menite să stigmatizeze pot deveni simboluri de identitate, dar subliniază că actualii suveraniști „nu pricep asemenea subtilități” și „dau cu barda”, având o cultură politică apropiată de cea a foștilor național-comuniști care l-au sprijinit pe Ion Iliescu.

„Trupa Taxi le-a zis „rinoceri”, iar suveraniștii s-au opărit. Eticheta ionesciană e, în opinia mea, foarte potrivită. Căci marele dramaturg, în primăvara lui 1990, când Iliescu îi numea „golani” pe manifestanții din Piața Universității, și-a asumat numele ce se voia stigmatizant, dar care a devenit – și prin gestul academicianului francez – motiv de mândrie. Suveraniștii nu pricep asemenea subtilități. Ei dau cu barda. Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști, care l-au fabricat pe Iliescu și l-au ajutat să câștige trei mandate, inclusiv transferând, în 2000, voturi de la PDSR la candidatul PRM”, a scris Preda.

Preda afirmă că problema reală nu este doar influența Rusiei, ci și modul în care partide tradiționale ar fi contribuit indirect la ascensiunea curentului suveranist. În opinia sa, Călin Georgescu și George Simion sunt „nu doar marionetele rușilor, ci și rezultatul unor transferuri de voturi ale organizațiilor PSD și ale strategilor PNL, puse la cale și executate în noiembrie 2024”.

Politologul amintește că președintele României a prezentat liderilor Uniunii Europene un raport despre interferențele Kremlinului în alegerile din 2024, bazat pe informațiile procurorului Florența.

În replică, George Simion a publicat propriul raport, în care a susținut că România ar fi fost victima unei lovituri de stat orchestrate chiar de instituțiile statului, cu sprijinul unor „puteri globaliste” precum Franța sau Statele Unite.

Cristian Preda notează că nici raportul prezidențial, nici cel publicat de liderul AUR nu menționează „mașinațiunile interne”, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o omisiune gravă. El arată că explicațiile bazate exclusiv pe influențe externe sunt incomplete și mențin neîncrederea publică.

„De ce reamintesc asta? Fiindcă problema pe care văd că o evită cam toată lumea e că Georgescu și Simion sunt nu doar marionetele rușilor, ci și rezultatul unor transferuri de voturi ale organizațiilor PSD și ale strategilor PNL către suveraniști, puse la cale și executate în noiembrie 2024. Zilele trecute, președintele a prezentat un raport celorlalți șefi de stat sau de guvern din UE despre interferențele Kremlinului în alegerile din toamna trecută și de astă-primăvară. Unul bazat pe informații cuprinse în rechizitoriul prezentat de procurorul Florența. În replică, George Simion a scos și el un raport, susținând că România a fost victima unei lovituri de stat concepute chiar de cei care încarnau statul, ajutați de „puteri globaliste”, ca Franța sau Statele Unite – din vremea lui Biden, căci și liderul AUR a preluat, precum Călin Georgescu, retorica trumpistă. Nici raportul prezidențial, nici cel al rinocerului aurist nu pomenesc despre mașinațiunile interne. Iar asta e o greșeală”, consideră politologul.

Preda susține că, atâta vreme cât doar interferențele străine sunt declarate ilegale, iar responsabilitatea internă este ignorată, explicațiile oficiale vor rămâne limitate și neconvingătoare.

El întreabă unde sunt „Ciucă, Ciolacu, Iohannis, Hrebenciuc și Becali, ori responsabilii serviciilor de informații care au acționat contra interesului public”, sugerând că lipsa asumării din partea acestor figuri menține suspiciunile.

În final, Cristian Preda avertizează că procesul de „rinocerizare” este periculos pentru că afectează masele, nu doar liderii politici. Potrivit lui, fără clarificarea rolului jucat de cei care au întreținut și amplificat acest fenomen, încrederea cetățenilor în democrație va continua să scadă, iar numărul celor care „leapădă chipul omenesc” va crește.