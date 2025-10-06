Comisia Europeană intenţionează ca „toate sau aproape toate” statele membre ale UE să ofere garanţiile necesare pentru a permite Ucrainei accesul la un împrumut de 140 de miliarde de euro, finanţat din activele îngheţate ale Rusiei ca urmare a sancţiunilor, pe care Kievul îl va rambursa doar după ce Moscova va plăti „reparaţii de război”, potrivit agenţiei EFE.

După invazia rusă în Ucraina, statele UE și cele din G7 au blocat aproximativ 300 de miliarde de euro din rezervele valutare și aurul Rusiei. Dintre acestea, UE a îngheţat active ale Băncii Centrale ruse în valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro, majoritatea, în jur de 185 de miliarde, fiind păstrate în Belgia sub formă de titluri și numerar.

Gestionarea acestor active din Belgia este asigurată de casa de compensare Euroclear. Multe dintre ele au ajuns sau urmează să ajungă la scadență în acest an, ceea ce permite transformarea lor în lichidități, conform Comisiei Europene.

Propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prevede ca UE să folosească aceste lichidități pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro, rambursabil doar dacă Rusia va plăti reparațiile de război. Până atunci, activele rusești utilizate pentru finanțarea împrumutului ar urma să fie înlocuite cu obligațiuni garantate de statele UE.

Comisia Europeană susține că aceasta nu ar fi o confiscare a activelor rusești și că, prin garanțiile acordate Euroclear de statele UE, s-ar evita destabilizarea piețelor financiare și a monedei euro. Totuși, având în vedere improbabilitatea ca Rusia, cel puțin sub conducerea lui Vladimir Putin, să accepte vreodată să plătească reparații Ucrainei, inițiativa ar putea fi interpretată practic ca o confiscare, ceea ce generează reticențe în rândul unor state membre cu privire la respectarea dreptului internațional.

În ciuda acestor rețineri, Comisia Europeană speră să prezinte propunerea legislativă oficială la summitul european din 23-24 octombrie, cu scopul de a implementa mecanismul „la începutul celui de-al doilea trimestru din 2026”, potrivit surselor citate de EFE.

Împrumutul de 140 de miliarde de euro ar urma să fie acordat în tranșe, fiind destinat atât achiziției de armament și muniții, cât și acoperirii deficitului bugetar al Ucrainei.

Implementarea planului necesită garanții pentru întreaga sumă a împrumutului, pentru a acoperi riscul ca sancțiunile impuse Rusiei să fie ridicate fără plata reparațiilor de război și ca UE să suporte costul rambursării. Comisia consideră acest risc „limită”.

În mod ideal, toate statele UE ar contribui la garanții proporțional cu venitul național brut, utilizat și pentru calculul contribuțiilor la bugetul multianual al UE. Totuși, având în vedere că unele state nu acceptă ca rambursarea împrumutului să fie condiționată de plata reparațiilor de către Rusia, Comisia ar permite fiecărui guvern să decidă dacă participă, iar metoda de împărțire a garanțiilor nu este încă stabilită, conform surselor EFE.

Rusia a catalogat ideea drept „iluzorie” și a avertizat că va reacționa dur dacă va fi pusă în practică.

„Nici nu vreau să discut conceptul în sine, întrucât este total iluzoriu. Dar cuvântul ‘reparaţii’ mi-a atras atenţia. Despre ce fel de plăţi pentru reparaţii vorbeşte Ursula von der Leyen?”, a declarat recent purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, subliniind că doar învinșii în războaie plătesc reparații.