Una dintre aceste locații este la marginea localității Ineu, unde imaginile aeriene au surprins un peisaj dezolant: gunoaie întinse pe o suprafață de zece hectare, într-o zonă aflată în administrarea primăriei.

Autoritățile locale susțin că localnicii aruncă frecvent deșeuri acolo, însă încearcă să îi determine să renunțe la aceste practici fără a aplica sancțiuni. Cu toate acestea, primăria riscă o amendă de până la 60.000 de lei pentru neglijență în gestionarea terenului.

„Încercăm să-i constrângem, fără a ajunge la pragul de amenzi”, a declarat Dumitru Togor, Primarul Localităţii Ineu, pentru Știrile ProTV.

În întreaga țară, comisarii Gărzii de Mediu au primit în total 16 drone. Acestea permit verificarea unor suprafețe mari într-un timp scurt, reducând considerabil efortul și durata controalelor. Potrivit comisarilor din Bihor, dronele sunt utile mai ales în zonele greu accesibile, unde până acum verificările se făceau la pas. Cu ajutorul lor pot fi identificate noi depozite ilegale de deșeuri, dar și cartografiate cariere sau exploatări pentru a verifica dacă activitățile respectă legislația.

„Toate zonele acestea le luăm la pas, sunt zone greu accesibile, cu drona ne ușurează foarte mult munca”, a explicat un comisar de la Garda de Mediu Bihor.

Ministerul Mediului a explicat că imaginile surprinse de drone pot fi folosite legal fără consimțământul celor filmați, acestea devenind automat probe oficiale. Datorită platformei digitale la care sunt conectate, dronele pot furniza date integrate cu alte baze de informații, precum Registrul Comerțului, Oficiul de Cadastru, Evidența Populației și Direcția de Înmatriculări. Astfel, comisarii pot întocmi actele de control și aplica sancțiuni chiar și fără a fi prezenți fizic în teren.

„Putem întocmi actul de control, putem aplica sancțiunea, fără ca, fizic, comisarul să fie acolo”, a explicat un comisar de la Garda de Mediu Bihor.

Pe lângă drone, Garda de Mediu va folosi și peste 700 de camere corporale (bodycamuri), aproape 300 de camere de bord, dar și sisteme moderne de scanare a camioanelor. Toate aceste dotări fac parte dintr-o investiție de 14 milioane de euro, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).