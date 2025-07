Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a tras un semnal de alarmă privind fenomenul tot mai des întâlnit al arderii ilegale a deșeurilor, subliniind gravitatea impactului asupra sănătății publice și faptul că această practică a devenit o sursă de profit pentru anumite grupuri fără scrupule.

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, oficialul a anunțat o serie de măsuri ferme și intensificarea controalelor pentru combaterea acestor activități, dar a atras atenția că există impedimente legislative care limitează intervenția autorităților.

Un caz reprezentativ este incendiul izbucnit la groapa de gunoi din Aninoasa, unde focul a persistat patru zile la începutul lunii iulie, generând un nor dens de fum negru care a afectat întreaga comunitate.

Ministrul a explicat că astfel de depozite neconforme sunt extrem de vulnerabile la incendii, mai ales în sezonul cald, iar lipsa stratului de pământ protector, obligatoriu prin lege, a contribuit la amplificarea situației.

În cadrul verificărilor efectuate recent, autoritățile au controlat 47 de depozite de deșeuri, aplicând sancțiuni în cazul a 31 dintre ele, cu amenzi totale ce depășesc 1,8 milioane de lei.

„A fost prima decizie pe care am luat-o de control. Venind în minister mi-am început mandatul cu incendiul de la groapa Aninoasa, unde incendiul a durat patru zile, am primit poze și filmări cu un fum negru care a acaparat toată comunitatea locală, deci acolo oamenii au fost otrăviți la propriu și întrebarea a fost justificată pentru că știam că în perioada de vară, în fiecare an, urmează să aibă loc incendii, pentru că aceste gropi, care nu sunt conforme cu legislația, sunt un pericol și se aprind imediat.

Au fost verificate 47 de gropi de gunoi, 31 au fost amendate. 1,8 milioane de lei este suma amenzilor, aici vorbim de gropi de gunoi care funcționează ok pe hârtie sau care ar fi trebuit să fie funcționale. Pe teren afli că încalcă legislația. Noi avem o legislație foarte clară: gunoaiele trebuie să ajungă tratate la gropile de gunoi. La Aninoasa, unde a ars zile întregi groapa de gunoi, acolo a fost și descoperit că nu a fost pus acel strat de pământ obligatoriu. Și aceste lucru nu trebuie făcute că vin partea unui specialist din birou, ci ca să protejăm sănătatea publică”, a declarat Diana Buzoianu, în direct la Antena 3 CNN.