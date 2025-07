„În ceea ce privește asistența medicală primară, în momentul de față există o combinație, un mix de plată, plata per capita și plata per serviciu în ceea ce privește decontul medicilor de familie, pe care Casa de Asigurări de Sănătate îl realizează. În prezent, 35% din sumele decontate medicilor de familie sunt în plata per capita și 65% sunt în plata per serviciu. Dorim practic să creștem nivelul de decontare a serviciilor medicale pentru că dorim să stimulăm realizarea serviciilor medicale”, a spus Moldovan.