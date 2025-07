Cristian Popescu Piedone, șeful ANPC, a ajuns la domiciliul său din Bragadiru, unde procurorii DNA au efectuat percheziții într-un dosar de corupție. Potrivit surselor, este suspectat că l-ar fi informat pe proprietarul Hotelului Internațional din Sinaia, Dan Radu Rușanu, despre un control al instituției.

„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai, când a fost comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru”, a declarat Piedone jurnaliștilor aflați la poarte casei sale, înainte de a asista la percheziții.

„Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți. Nu am vrut decât să-mi fac datoria și o voi face înainte, voi demonstra prezumția mea de vinovăție care există acum. Nu există dovadă, există presupuneri”, a mai spus fostul primar al Sectorului 5.