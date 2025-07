Un consorțiu format din firme de construcții din Italia și România este responsabil pentru edificarea celor 18 kilometri care vor lega A0 de la DN1 până la intersecția cu A1. Odată încheiat, acest tronson va reprezenta ultima verigă necesară pentru completarea autostrăzii A0. Aceasta va însuma aproximativ 100 de kilometri ce înconjoară integral Capitala.

„Evoluția șantierului este una bună, iar lucrările sunt in graficul contractat. Vă reamintesc că am demarat execuția lucrărilor în luna Martie a acestui an, iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul anului viitor. Vizăm, împreuna cu antreprenorii, finalizarea unui prim tronson, intre DN1 și DN1A, înainte de termen cu aproximativ 6 luni – mai 2026”, a transmis secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu.