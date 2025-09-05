Grupul OMV intenționează să reducă aproximativ 2.000 de locuri de muncă din totalul de 23.000 pe care le are la nivel internațional. Presa austriacă a relatat că măsurile fac parte dintr-un program amplu de eficientizare ce va fi implementat până în 2027.

Acesta vizează nu doar reducerea personalului, ci și reorganizarea unor activități și o mai mare orientare către clienți.

Sindicatele din România au confirmat că OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din țară și din regiune, se află printre companiile vizate de restructurări.

OMV Petrom a transmis că nu comentează cifrele vehiculate privind numărul disponibilizărilor. Totuși, compania a subliniat că toate deciziile referitoare la personal se iau la nivelul filialei românești, în conformitate cu legislația și cu consultarea sindicatelor.

Reprezentanții companiei au mai precizat că restructurările se fac cu respectarea drepturilor sociale prevăzute de contractul colectiv de muncă.

„OMV Petrom nu comentează cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei. Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale si în strânsă consultare cu sindicatele. Toate restructurările în OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de companie”, a precizat compania.

Compania a arătat că mediul actual, caracterizat de volatilitatea pieței energiei și de tranziția către surse mai curate, impune o structură organizațională flexibilă și agilă.

„Evaluăm constant capacitatea noastră organizațională de a răspunde mediului – contextul de piața și tranziția energetica. O structură organizațională flexibilă și agilă este esențială într-un mediu în schimbare rapidă. Mediul curent este unul cu foarte multe provocări și, prin urmare, am intensificat programele de optimizare a costurilor la nivelul întregii organizații. Astfel de evaluări pot duce la ajustări ale modului în care funcționăm, inclusiv ajustări ale structurii organizaționale. Orice schimbare pe care o luăm în considerare are ca scop îmbunătățirea eficienței și agilității.”, susține OMV Petrom.

Restructurarea vine într-un moment paradoxal: în 2024, OMV a raportat al patrulea cel mai bun rezultat financiar din istoria sa. Totuși, în prima jumătate a anului 2025, profitul grupului a scăzut cu 55%, ajungând la 384 de milioane de euro. Scăderea a fost cauzată în principal de reducerea prețului internațional al petrolului.

Pentru a compensa aceste evoluții, OMV a anunțat măsuri de economisire și eficientizare, inclusiv reducerea de personal, despre care afirmă că va fi făcută „cât mai social responsabil posibil”.