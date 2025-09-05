Instituția scoate la concurs zeci de posturi, astfel încât mai multe profiluri profesionale au posibilitatea de a aplica. Sunt disponibile funcții de ofițeri operativi, specialiști în IT, analiști, dar și locuri de muncă pentru personal tehnic-administrativ.

Oferta include poziții pentru zugravi, electricieni, lăcătuși mecanici, conducători auto și îngrijitori.

Procesul de recrutare presupune criterii stricte, evaluări complexe și verificări de confidențialitate. Cei care reușesc să treacă de etape pot beneficia de salarii motivate și de o carieră stabilă.

Printre cele mai importante poziții scoase la concurs se numără cele de ofițeri operativi. Aceștia au sarcina de a identifica surse de informații, a colecta date și a raporta amenințări.

Candidații trebuie să aibă studii superioare, inteligență peste medie și abilități de comunicare și relaționare. Cunoașterea limbilor străine și disponibilitatea pentru misiuni externe sunt criterii obligatorii.

Pentru cei care nu doresc activități de teren, SIE oferă funcții în analiza strategică. Alte poziții se concentrează pe monitorizarea rețelelor sociale și combaterea agresiunilor informaționale. Candidații potriviți trebuie să aibă studii în comunicare, relații internaționale, științe politice sau limbi străine.

SIE recrutează și ofițeri în domeniul tehnologiei. Un post este cel de ofițer cybersecurity, care presupune proiectarea și implementarea unor sisteme de monitorizare și protecție împotriva atacurilor cibernetice.

Un alt post este cel de ofițer de cercetare și dezvoltare software/hardware. Acesta presupune proiectarea de soluții cu rol defensiv sau ofensiv, inclusiv în proiecte ce implică inteligența artificială.

Alte funcții disponibile vizează criptologia, administrarea rețelelor de telecomunicații și ingineria mecanică.

Un aspect important al ofertei de angajare îl reprezintă veniturile. Salariile de intrare sunt de aproximativ 5.000 de lei pe lună. Acestea cresc în funcție de vechime, grad și responsabilitățile postului. La vârful ierarhiei, șeful SIE are un venit brut de aproape 19.000 de lei lunar.

Aceste date arată că instituția oferă nu doar stabilitate, ci și o motivație financiară solidă pentru cei care trec de procesul de recrutare.