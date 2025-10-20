Circulația rutieră pe Podul de peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse va fi complet suspendată începând cu data de 4 noiembrie 2025, ca urmare a lucrărilor de reconstrucție derulate pe partea bulgară a podului. Măsura a fost anunțată oficial de autoritățile bulgare, în coordonare cu Prefectura județului Giurgiu, și va afecta temporar traficul transfrontalier dintre România și Bulgaria.

Guvernatorul interimar al regiunii Ruse a precizat că restricțiile sunt impuse pentru „efectuarea lucrărilor de betonare și stabilizare a panourilor portante”, potrivit sursei citate de Mediafax. Lucrările fac parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii de legătură dintre cele două state, menit să asigure siguranța și durabilitatea podului construit în anii ’50.

Conform autorităților bulgare, autoturismele nu vor putea traversa podul între orele 09:00 și 21:00 pe data de 4 noiembrie. În ceea ce privește camioanele și vehiculele grele, acestea vor avea interdicție totală de circulație de la ora 09:00 pe 4 noiembrie până la ora 21:00 pe 5 noiembrie.

Pe durata acestor intervale, traficul va fi complet oprit în ambele sensuri – din România către Bulgaria și invers. Măsura este necesară pentru a preveni orice vibrații sau mișcări ale structurii care ar putea compromite procesul de betonare.

Autoritățile bulgare au pregătit zone de așteptare și parcări speciale pentru șoferii de camioane, amplasate în regiunile Ruse, Veliko Tărnovo, Iambol și Haskovo. Hărțile cu aceste zone, precum și rutele alternative de tranzit, pot fi consultate pe platformele oficiale de transport rutier din Bulgaria.

De asemenea, este important de știut că abonamentele de rută care includ trecerea prin Podul Giurgiu–Ruse nu vor fi valabile pentru vehiculele de peste 3,5 tone în perioada lucrărilor. Șoferii care au achiziționat deja astfel de abonamente trebuie să țină cont că acestea nu vor putea fi folosite în intervalul restricției.

Prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, a făcut apel la conducătorii auto să își adapteze planurile de deplasare și să evite zona în ziua închiderii.

„Le recomand șoferilor să își planifice traseele și să folosească rute alternative pentru a evita blocajele în trafic”, a declarat acesta.

Printre rutele alternative se numără punctele de trecere de la Calafat–Vidin, Negru Vodă–Kardam, Vama Veche–Durankulak sau Bechet–Oryahovo, în funcție de destinația finală.

Podul „Prieteniei” dintre Giurgiu și Ruse este una dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria, asigurând un flux constant de mărfuri și pasageri între cele două state membre UE. Construit în 1954, podul a fost supus de-a lungul timpului mai multor lucrări de întreținere, însă experții au avertizat că este nevoie de o reconstrucție structurală majoră pentru a-i prelungi durata de viață.

Lucrările actuale, începute în 2024, includ refacerea integrală a stratului de rulare, betonarea panourilor portante și modernizarea elementelor de siguranță rutieră. Autoritățile bulgare estimează că întregul proiect va fi finalizat până la sfârșitul anului 2026.

Cum se pot achiziționa abonamentele de rută

Reprezentanții Administrației Naționale de Taxare din Bulgaria reamintesc că „abonamentele de rută pot fi achiziționate cu până la 7 zile înainte de călătorie” prin site-ul instituției sau prin rețeaua de parteneri autorizați.