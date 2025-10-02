Contrabanda continuă să reprezinte o problemă semnificativă pentru economia României. Traficul ilicit de mărfuri afectează colectarea de venituri la buget și distorsionează piața concurențială, generând pierderi consistente pentru stat.

În plus, afacerile legitime resimt efectele directe ale acestei activități ilegale, în timp ce resursele disponibile pentru investiții și servicii publice esențiale sunt diminuate.

Alexandru Nazare a subliniat că problema nu se rezumă doar la sume pierdute, ci și la necesitatea de a proteja operatorii economici corecți și de a asigura o concurență echitabilă. În acest context, autoritățile urmăresc implementarea unor strategii care să limiteze evaziunea fiscală și traficul ilegal în mod durabil și coordonat.

„Contrabanda – o problemă majoră pentru economia națională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului și distorsionează piața concurențială. Traficul ilicit de mărfuri alimentează economia subterană și generează pierderi majore la buget prin neplata taxelor, afectând în același timp afacerile actorilor economici legitimi și reducând resursele publice necesare investițiilor și serviciilor esențiale”, spune ministrul într-o postare.

Pentru a aborda aceste probleme, Ministrul Finanțelor a avut întâlniri cu vicepremierul și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, pentru a analiza măsuri eficiente de combatere a contrabandei.

„De aceea, am avut discuții pe tema combaterii evaziunii fiscale, contrabandei și traficului ilegal la frontieră împreună cu vicepremierul și ministrul de Interne Cătălin Predoiu. Am ajuns împreună la concluzia că un efort strategic coordonat cu vecinii bulgari este mai eficient și benefic ambelor țări”, a explicat Nazare.

În cadrul discuțiilor, s-a insistat pe importanța unui plan concret, care să includă schimbul de informații și coordonarea acțiunilor la nivelul graniței. Oficialii români au subliniat că protecția frontierei și reducerea evaziunii fiscale sunt obiective complementare, cu impact imediat asupra economiei și securității cetățenilor.

Următorul pas a vizat extinderea dialogului la nivel internațional, implicând autoritățile bulgare. Alexandru Nazare a purtat discuții cu Daniel Mitov, Ministrul Afacerilor Interne al Bulgariei, pentru a consolida cooperarea transfrontalieră. Mitov și-a exprimat acordul de a participa la aceste eforturi comune.

„Acesta și-a exprimat acordul de a fi parte din această cooperare extinsă, pentru a combate contrabanda și alte activități ilegale de la frontiera de sud a țării – una dintre granițele preferate ale rețelelor de trafic ilicit”, a transmis Nazare.

Cooperarea româno-bulgară va permite intervenții mai rapide și mai eficiente, reducând golurile din sistemul de control la frontieră și sprijinind autoritățile în identificarea rețelelor de contrabandă. Prin colaborare, se urmărește protejarea atât a economiei, cât și a cetățenilor care sunt direct afectați de activități ilegale.

În perioada următoare, autoritățile române și bulgare vor forma un grup de lucru mixt, alcătuit din specialiști din instituții-cheie, responsabili de combaterea evaziunii și a traficului ilegal. Acest grup va facilita schimbul de informații și va stabili metode de intervenție mai bine țintite.

Ministrul Nazare a explicat obiectivele colaborării:

„Vizăm împreună un mod de lucru mai eficient și cu activitate mai bine țintită, care să genereze rezultate concrete. Să facem schimb de informații, să acționăm coordonat și să protejăm mai bine atât frontierele, cât și economia și cetățenii”, a mai scris ministrul.

Activitatea comună se va concentra pe monitorizarea punctelor de trecere sensibile și pe aplicarea de măsuri care să diminueze pierderile fiscale și să crească eficiența operațiunilor.