Taxa IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) fusese creată pentru a asigura o contribuție minimă la bugetul de stat chiar și pentru firmele aflate în pierdere fiscală. Noul sistem propus de Guvern va viza punctual cheltuielile considerate sensibile în cazul companiilor multinaționale, precum cele de management, consultanță sau proprietate intelectuală, în loc să afecteze întreaga activitate a acestor firme.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că măsurile incluse în Pachetul 2 nu sunt ușoare, însă ar fi necesare pentru ca România să poată trece cu bine de evaluările importante din septembrie și octombrie. O parte dintre aceste prevederi erau deja incluse în PNRR, dar nu au fost implementate, iar altele vizează combaterea evaziunii fiscale, îmbunătățirea regulilor privind insolvența și creșterea eficienței colectării la ANAF.

Guvernul consideră că aplicarea acestui pachet de reforme este esențială pentru protejarea României de riscurile asociate pierderii calificativului de țară de investiții, ceea ce ar fi adus taxe mai mari, măsuri mai dure și o libertate redusă de decizie economică. Obiectivul principal este menținerea accesului la fondurile europene și crearea de condiții pentru măsuri viitoare de stimulare a investițiilor.

„Una dintre cele mai importante măsuri din acest pachet este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companiile străine și cele românești. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile (cheltuieli de management, de consultanță, de proprietate intelectuală) și atrage atenția asupra acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dizolvare a unor companii, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii. Aceste investiții, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, au scăzut. Suntem conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, mai ales în acest an, fie ca sunt fonduri private, din PNRR”, a declarat ministrul Nazare.

Totuși, decizia de a elimina impozitul pe cifra de afaceri a stârnit critici din partea PSD. Social-democrații consideră că scutirea marilor companii de această taxă, estimată la peste 1,2 miliarde de lei, este injustă și imorală, mai ales în contextul în care alte categorii sociale, precum mamele și pensionarii, sunt obligate să plătească contribuția la sănătate.

„Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook, după anunțul lui Nazare.

În timp ce Guvernul susține că măsura este necesară pentru a încuraja investițiile și a proteja economia, opoziția o percepe ca pe un avantaj disproporționat acordat marilor multinaționale, în detrimentul cetățenilor obișnuiți.