Sorin Grindeanu avertizează că partidul nu va accepta ca mamele și pensionarii să fie obligați să plătească CASS. În timp ce marile companii beneficiază de scutiri fiscale de peste 1,2 miliarde de lei. După ce Guvernul va transmite legile către Parlament, grupul parlamentar PSD va depune amendamente pentru a corecta aceste aspecte. PSD susține reformele implementate în cadrul Pachetului 2 de măsuri, dar consideră că anumite măsuri fiscale sunt inechitabile și afectează persoanele vulnerabile.

„Am promis românilor şi am livrat! Miniştrii PSD şi-au făcut pe deplin treaba în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat: Reforma companiilor de stat şi a ASF, ANRE şi ANCOM– Secretariatul General al Guvernului (PSD); Reforma pensiilor speciale ale magistraţilor – Ministerul Muncii (PSD); Reforma în sănătate – Ministerul Sănătăţii (PSD). Sunt reforme grele aşteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate şi justiţie socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României”, spune preşedintele interimar al PSD, într-o postare pe Facebook, după şedinţa de Guvern.

Sorin Grindeanu subliniază că, prin eliminarea CASS pentru veteranii de război și deținuții politici, dar și prin impozitarea câștigurilor din criptomonede, două inițiative ale PSD, se transmite un mesaj clar.

Anume că social-democrații nu pot susține un stat care ignoră meritele celor care și-au dedicat viața țării și care îi favorizează, în schimb, pe cei mai bogați dintre români. După trimiterea legilor la Parlament, grupul PSD va propune amendamente pentru a rectifica și alte puncte problematice.

„În paralel, consider că prin eliminarea CASS la veteranii de război şi deţinuţii politici, dar şi prin impozitarea câştigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democraţii nu pot susţine un stat român cinic care nu recunoaşte meritele celor care şi-au pus viaţa în slujba ţării, dar îi scuteşte de taxe pe cei mai bogaţi dintre români”, mai spune Grindeanu.

Liderul interimar al social-democraților accentuează opoziția partidului față de măsura prin care mamele și pensionarii ar fi obligați să plătească CASS. Asta în timp ce multinaționalele profită de scutirea de 1% pe cifra de afaceri, și astfel, ajung să acumuleze câștiguri de peste 1,2 miliarde de lei.

„Nu suntem de acord cu faptul ca mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele câştigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral şi PSD nu poate susţine astfel de lucruri”, arată Sorin Grindeanu.

Grindeanu afirmă în continuare că PSD sprijină în pe mai departe reformele și eliminarea privilegiilor. Însă nu poate accepta măsuri care afectează persoanele vulnerabile fără o justificare economică solidă. În același timp, el subliniază că, pentru unitatea Coaliției, doar măsurile agreate de toți partenerii trebuie promovate.