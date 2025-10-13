Președintele Nicușor Dan a comentat, într-un interviu acordat ProTV, discuțiile apărute în spațiul public privind o posibilă suspendare a sa din funcție, afirmând că nu există niciun argument real care să justifice un asemenea demers.

Liderul de la Cotroceni a precizat că o astfel de inițiativă ar fi o chestiune extrem de serioasă, deoarece un președinte este ales prin votul a câteva milioane de cetățeni, iar o eventuală suspendare trebuie să se bazeze pe motive temeinice și nu pe speculații politice.

Nicușor Dan a subliniat că, în opinia sa, atenția opiniei publice ar trebui îndreptată către problemele cu adevărat importante ale țării, menționând printre acestea deficitul bugetar, relansarea economică și tensiunile sociale.

El a adăugat că astfel de subiecte ar trebui să preocupe autoritățile și societatea, nu discuțiile legate de suspendarea sa din funcție, pe care le consideră lipsite de fundament.

„Nu văd niciun fel de argument. Totuşi e o chestiune foarte serioasă ca un preşedinte pe care l-au votat câteva milioane de oameni… Trebuie să ai nişte argumente ca să ceri suspendare sau chiar revocare. Sunt alte lucruri care trebuie, nu să ne îngrijoreze, ci să ne preocupe: deficitul, relansarea economică, tensiunea din societate, dar nu asta”, consideră Nicușor Dan.

Controversa a fost alimentată după ce partidul AUR a publicat, la 3 octombrie, un document intitulat „Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, despre care formațiunea susține că reprezintă o analiză a evenimentelor care ar fi condus la anularea alegerilor din 24 noiembrie 2024.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că acest raport este conceput ca o reacție la „pseudo-raportul” prezentat de președintele Nicușor Dan la Copenhaga, în care se făcea referire la influența rusă în alegerile prezidențiale din România.

Simion a mai afirmat că documentul partidului său reprezintă și o opoziție la rechizitoriul procurorului general și că, în opinia sa, Nicușor Dan ar îndeplini toate condițiile necesare pentru a fi suspendat din funcție.