Tensiunile dintre Canal 33 și Dan Diaconescu au apărut din cauza conținutului difuzat și a invitaților controversați, potrivit paginademedia.ro. Emisiunea realizatorului includea teme despre conspirații globale, extratereștri sau „energii ciudate”, iar în unele cazuri, discuțiile au fost întrerupte de publicitate din cauza afirmațiilor care încălcau regulile CNA.

„Mai avem, în afară de emisiunea din această seară încă nouă ediţii speciale, până pe data de 21 octombrie. Din data de 22 octombrie, o să ne vedeţi pe o altă reţea de cablu”, a anunţat Dan Diaconescu sâmbătă seara, în direct pe Canal 33.

Surse din interiorul televiziunii au declarat că Dan Diaconescu își dorea libertate totală asupra subiectelor, însă politica editorială a postului impunea limite legale. Aceste surse au precizat că realizatorul s-a plâns de intervențiile în timpul emisiunii, considerându-le o formă de cenzură.

Proprietarul Canal 33, Alexandru Răducanu, a confirmat pentru paginademedia.ro că despărțirea a fost cauzată de conținutul emisiunii. El a declarat că, deși programul a adus audiență, riscul de a încălca legislația audiovizuală a fost prea mare.

Răducanu a explicat că televiziunea are obligația legală de a respecta regulile impuse de Consiliul Național al Audiovizualului și că eventualele sancțiuni revin postului, nu realizatorilor.

„Sunt recunoscător că am făcut această emisiune pe Canal 33, dar am ajuns la un punct în care am considerat că ne facem mai mult rău decât bine. Da, emisiunea a reprezentat un câştig pe partea de audienţă, dar un risc în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei audiovizuale”, a spus Alexandru Răducanu.

Potrivit acestuia, televiziunea nu a cenzurat conținutul, ci a încercat să se încadreze în prevederile legii.

Amintim că, în aprilie, Canal 33 a fost amendat de CNA cu 2.000 de euro după ce, într-o altă emisiune, invitatul Marian Vanghelie a lansat acuzații fără dovezi.

„Noi considerăm că nu am cenzurat pe nimeni, ci am încercat să ne înscriem în respectarea Legii audiovizualului”, spune Alexandru Răducanu. „Televiziunea are responsabilitatea ultimă a respectării legislaţiei audiovizuale, respectiv riscul unor amenzi din partea CNA revine staţiei, ceea ce s-a şi întâmplat”, a mai spus Alexandru Răducanu.

Emisiunea lui Dan Diaconescu era o coproducție între Canal 33 și o firmă legată de Cancan, care asigura distribuția pe YouTube. După ruperea colaborării, Canal 33 a notificat și partenerii din proiect.

Surse citate de paginademedia.ro afirmă că emisiunea va continua în studiourile Cancan, aflate în amenajare, iar redacția poartă discuții pentru difuzarea programului și pe un alt post TV.

S-a vehiculat și că Dan Diaconescu ar fi avut discuții cu posturile B1 TV și Prima TV pentru o eventuală colaborare. Reprezentanții oficiali ai celor două televiziuni au infirmat însă aceste informații.