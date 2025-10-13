Senatul a aprobat, luni, un proiect de lege prin care personalul silvic va putea să filmeze sau să înregistreze cu camera și microfonul acțiunile pe care le desfășoară la serviciu, fără să ceară permisiunea oamenilor.

Legea completează o ordonanță mai veche (nr. 59/2000) despre statutul personalului silvic. Textul spune că pădurarii și ceilalți angajați cu atribuții speciale pot folosi camere și microfoane pentru a înregistra tot ce fac în legătură cu păzirea pădurilor, a vânatului, a peștilor și a ariilor protejate, fără să ceară acordul persoanelor implicate.

Proiectul de lege a trecut cu 106 voturi „pentru”. Senatul a fost prima cameră care a discutat legea, iar Camera Deputaților va decide dacă aceasta va intra în vigoare.

„În scopul realizării atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, a fondului cinegetic, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate, acţiunile personalului silvic învestit cu exerciţiul autorităţii publice, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu specificate sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate”, prevede proiectul de lege adoptat.

Datele personale care apar în poze sau înregistrări audio/video nu vor putea fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost adunate, decât dacă legea spune clar altceva și există măsuri care protejează drepturile oamenilor din imagini.

Prelucrarea acestor date trebuie să respecte regulamentul european GDPR. Regulamentul European GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor) este o lege a Uniunii Europene care stabilește un cadru juridic pentru protecția datelor cu caracter personal.

Obiectivul său principal este de a oferi persoanelor fizice mai mult control asupra datelor lor, de a moderniza și unifica normele de protecție a datelor la nivelul blocului comunitar și de a spori încrederea consumatorilor.

Proiectul de lege spune că pozele și înregistrările audio/video pot fi păstrate timp de 6 luni de la momentul în care au fost făcute. Dacă sunt folosite într-un proces judiciar, ele se vor păstra ca probe, conform regulilor pentru probe. După 6 luni, materialele vor fi distruse definitiv.