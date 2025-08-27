Dacă te întrebi ce documente sunt necesare pentru instalarea camerelor de supraveghere acasă sau în bloc, răspunsul depinde de mai mulți factori: locul montării (proprietate privată sau spații comune), cine gestionează datele (de obicei proprietarul sau asociația de locatari) și dacă sistemul surprinde spațiul public sau proprietăți ale altor persoane.

De asemenea, în anumite situații este nevoie de o hotărâre a asociației de locatari.

Dacă intenționezi să instalezi camere de supraveghere acasă, situația juridică nu este foarte clară. În România, nu există o lege specifică care să reglementeze folosirea camerelor de filmat în proprietatea privată.

Totuși, în cazul în care acestea sunt montate în spațiile comune ale unui bloc sau imobil, trebuie respectat Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Această obligație este prevăzută de Legea nr. 190/2018, care stabilește măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) este un regulament european care are scopul de a proteja datele personale ale indivizilor. Datele personale includ orice informație care permite identificarea unei persoane, cum ar fi numele, adresa, CNP-ul, adresa de email, numărul de telefon, adresa IP, datele biometrice, informațiile despre locație și altele similare.

Materialele video sunt considerate, de asemenea, date personale, motiv pentru care există reguli specifice privind prelucrarea lor atunci când surprind alte persoane în afara proprietarului. Totuși, GDPR nu se aplică dacă camerele de supraveghere sunt folosite strict în scopuri personale sau domestice, cum ar fi monitorizarea locuinței sau a curții. Singura condiție este ca imaginile să nu cuprindă zone din afara proprietății, precum drumuri publice, proprietăți vecine sau casa scării.

Aceasta nu înseamnă că nu poți monta camere de supraveghere la intrarea în locuință, unde există posibilitatea să fie surprinse și alte persoane. Conform GDPR, chiar dacă imaginile sunt folosite în scop personal, există anumite obligații care trebuie respectate.

În primul rând, este necesar să informezi persoanele care pot fi surprinse de camere prin semne vizibile, care să indice clar prezența camerelor și scopul înregistrării.

În al doilea rând, dacă camerele surprind imagini din spațiul public, trebuie să limitezi accesul la aceste date și să te asiguri că ele sunt păstrate în condiții de securitate corespunzătoare.

Este important să existe un temei legal – un motiv justificat și proporțional pentru înregistrare, care să respecte drepturile celorlalți. De regulă, acesta se bazează pe interesul legitim, cum ar fi protejarea bunurilor și a persoanelor.

De asemenea, este obligatoriu ca imaginile să fie stocate pentru o perioadă limitată, de maximum 30 de zile.

Dacă instalarea camerelor de supraveghere în spațiul privat nu implică obținerea unor autorizații speciale, situația se complică atunci când acestea surprind spațiul public. Chiar dacă sunt amplasate în zona locuinței tale, fie casă, fie apartament, trebuie să ai în vedere mai multe aspecte.

Pentru a monta camere de supraveghere în dreptul ușii de la intrarea în apartament, pe scara blocului, este necesar acordul vecinilor. Scara este considerată spațiu public, deoarece este accesibilă tuturor locatarilor, chiar dacă blocul dispune de interfon sau uși cu încuietoare.

În consecință, trebuie să respecți Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), Legea nr. 190/2018 și Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Conform acestor reglementări, sunt necesare următoarele acte:

Autorizație pentru filmare de la IPJ, conform Legii nr. 333/2003;

Acordul vecinilor, obținut prin aprobarea majorității locatarilor pentru instalarea camerelor; acest acord trebuie consemnat în procesul-verbal al Adunării Generale (AG) a asociației de locatari.

Legislația în vigoare le conferă vecinilor dreptul de a solicita ajustarea sau eliminarea camerelor dacă acestea le afectează intimitatea. De exemplu, dacă camera surprinde ușa unui vecin de vizavi, acesta poate solicita redirecționarea acesteia.

Dacă dorești să instalezi camere în curtea casei sau în zona unde parchezi mașina, există documente pe care trebuie să le obții pentru montarea legală a sistemului de supraveghere.

La fel ca în cazul blocurilor, dacă camerele captează imagini din spațiul public, trebuie să respecți Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), Legea nr. 190/2018 și Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Conform acestor reglementări, sunt necesare următoarele acte:

Autorizație pentru filmare de la IPJ, potrivit Legii nr. 333/2003, care atestă că supravegherea este justificată și nu invadează nejustificat intimitatea cetățenilor;

Acordul vecinilor vizați, dacă camerele surprind imagini din curtea sau de pe proprietatea lor.

La fel ca în cazul camerelor instalate în spațiile comune ale blocurilor, vecinii au dreptul să solicite ajustarea sau eliminarea camerelor dacă consideră că acestea le încalcă intimitatea, în cazul în care imaginile surprind zone ale proprietății lor.