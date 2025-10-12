Informație pentru cei care stau în chirie la casă sau la bloc. Înainte de a începe să căutați opțiuni de închiriere a unei case, stabiliți cât vă puteți permite cu adevărat să plătiți, scrie nerdwallet.com.

O regulă populară este regula chiriei de 30%, care spune să cheltuiți aproximativ 30% din venitul brut pe chirie. Așadar, în cazul în care câștigați 4.000 USD pe lună înainte de impozitare, ați putea cheltui până la aproximativ 1.200 de dolari pe lună pe chirie.

Dacă locuiți într-o zonă accesibilă, nu ratați o ofertă bună la chirie, deoarece reprezintă doar 18% din venit.

Pe de altă parte, limitarea la 30% pentru chirie nu este întotdeauna fezabilă într-un loc precum New York City sau San Francisco, unde chiriile medii sunt mult peste 3.000 de dolari pentru un apartament cu un dormitor, conform datelor din Apartment List.

Recomandarea de 30% este o modalitate de a considera chiria ca parte a venitului.

De asemenea, puteți folosi bugetul 50/30/20 ca ghid pentru a afla cât îți permiți să cheltuiești pe chirie. Această metodă alocă salariul net (după impozitare) la 50% pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii și plăți suplimentare pentru datorii.

Dacă, de exemplu, cei care câștigă 4.000 USD pe lună după impozitare, ar împărți salariul astfel:

2.000 USD pentru nevoi, cum ar fi chiria, utilitățile, alimentele, asigurarea și plățile minime pentru datorii.

1.200 USD pentru dorințe, cum ar fi cumpărăturile și concertele.

800 USD pentru economii și plăți suplimentare pentru datorii.

Revenind la bugetul 50/30/20 și la exemplul cu un venit de 4.000 USD pe lună, țințiți să mențineți costul tuturor nevoilor sub 2.000 USD, ceea ce ar putea face ca bugetul pentru chirie să fie destul de mic.

Luați în considerare acest exemplu:

400 USD plată lunară pentru creditul studențesc.

360 USD plată lunară pentru mașină.

135 USD asigurare auto lunară.

225 USD plată lunară pentru alimente.

Aceste cheltuieli însumează 1.120 USD pe lună, rămânând doar 880 USD pe lună pentru chirie și utilități. Cu excepția cazului în care intenționați să împarțiți plățile chiriei cu altcineva, suma nu va fi suficientă.

Chiria medie a unui apartament la nivel național este de 1.749 USD, potrivit serviciului de listare RentCafe.