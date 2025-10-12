Informația momentului pentru toți pensionarii. Milioane de britanici cu vârsta de peste 60 de ani sunt îndemnați să „retragă numerarul din bancă și să-l mute”. Persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste sunt sfătuite să „acționeze acum”, în încercarea de a evita un colaps financiar, pe măsură ce criza costului vieții continuă în toată țara.

Printre greșelile pe care le fac persoanele de peste 60 de ani se numără renunțarea la sumele de bani la care au dreptul de la Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP), cum ar fi Creditul pentru Pensii sau pensia de stat pentru cei cu vârsta peste 66 de ani.

Pensionarii sunt sfătuiți să nu facă retrageri flexibile (UFPLS sau retrageri de venit) și să verifice ratele dobânzilor din conturile bancare, deoarece multe oferă în prezent o dobândă sub 1%, scrie bristolpost.co.uk/news/uk.

Experții spun că pensionarii ar trebui să ia în considerare retragerea numerarului și transferarea acestuia într-un cont de economii ușor accesibil. Alternativ, persoanele de peste 60 de ani ar putea să investească numerarul în ISA-uri cu rată fixă și obligațiuni care oferă până la 4,58%, relatează Birmingham Live.

Analistul Funderer a comentat: „Mulți pensionari pierd bani fără să știe. Acestea nu sunt strategii complicate – sunt pași simpli care pot avea un impact mare asupra securității financiare la pensie. Acționând acum, banii vor fi în buzunarele voastre și pot aduce mai multă liniște sufletească.” Mark Hicks, șeful departamentului de economii la Hargreaves Lansdown, a declarat: „Având în vedere că piețele așteaptă încă două sau trei reduceri de rate ale dobânzii pentru restul anului, ratele economiilor vor continua să scadă în lunile următoare, iar ofertele cu rată fixă peste 4,5% s-ar putea să nu mai existe mult timp”.

Analiștii spun că presiunea va fi pusă pe Banca Națională pentru a menține ratele dobânzilor mai ridicate pentru mai mult timp, deoarece starea de spirit a consumatorilor rămâne sumbră. Indicele prețurilor de consum a crescut cu o rată mai mare decât cea așteptată, de 3,6%, în iunie, a dezvăluit Oficiul Național de Statistică (ONS).

Acest lucru rămâne în conformitate cu așteptările Băncii Angliei privind o „creștere” a inflației, dar presiunea ascendentă nu se limitează doar la prețurile reglementate, cum ar fi tarifele de transport și facturile la utilități, despre care factorii de decizie știau că vor crește.

Combustibilii sunt principalul factor care a dus la creșterea IPC-ului de la 3,4% în mai, potrivit ONS. Prețul unui litru de benzină nu crește – a scăzut cu 0,5 pence între mai și iunie. Anul trecut înregistra o scădere drastică în această perioadă, așa că scăderea lunară mai mică pune presiune în sus asupra inflației.

Prețurile la bunuri au continuat să fie mari, crescând cu o rată anuală de 4,5% – cea mai rapidă creștere din februarie anul trecut. ONS menționează creșteri de prețuri pentru mai multe alimente, inclusiv prăjituri și cheddar. Costurile mobilei și ale bunurilor de uz casnic au avut cea mai mare contribuție la inflație din decembrie 2023.