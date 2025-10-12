Proiectul vizează unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș și are ca scop reducerea timpilor de așteptare pentru mijloacele de transport în comun, precum și diminuarea nivelului de poluare, prin atragerea unui număr mai mare de călători către transportul public.

Autoritățile locale consideră că această măsură poate contribui la fluidizarea circulației și la creșterea eficienței transportului public, însă o parte dintre șoferi își exprimă nemulțumirea față de schimbările propuse. Mulți dintre aceștia susțin că reducerea benzilor destinate mașinilor personale va duce la creșterea aglomerației pe restul traseelor și la eliminarea unor locuri de parcare, ceea ce ar putea înrăutăți traficul.

Implementarea proiectului coincide cu perioada de toamnă, când, odată cu venirea frigului, traficul în marile orașe devine din ce în ce mai aglomerat. Tot mai mulți locuitori aleg să plece la serviciu cu mașina personală, evitând mijloacele de transport în comun, care se confruntă frecvent cu aceleași blocaje rutiere ca și autoturismele, dar și alte probleme.

Proiectul din Timișoara prevede o reorganizare completă a uneia dintre arterele principale, prin crearea benzilor dedicate pentru autobuze și troleibuze, în timp ce autoturismele vor circula doar pe benzile rămase disponibile. În același timp, vor fi eliminate și unele locuri de parcare, în special în zonele apropiate de intersecții, pentru a asigura o mai bună fluență a traficului.

Viceprimarul municipiului Timișoara, Ruben Lațcău, a explicat că proiectul presupune atât modificări fizice la nivelul infrastructurii, prin refacerea marcajelor și reconfigurarea profilului străzii, cât și o intervenție tehnologică asupra sistemului de management al traficului. Noul sistem va fi programat astfel încât semafoarele să acorde prioritate autobuzelor: acestea vor primi primele culoarea verde, urmând ca, la câteva secunde după plecarea lor, semaforul să se schimbe și pentru mașinile din trafic.

„Vom avea atât o intervenție fizică în teren, adică vom reface marcajele și vom reîmpărți un pic profilul străzii, cât și o intervenție în sistemul de management al traficului, în așa fel încât sistemul să fie reprogramat: primul semafor care să se pună pe verde să fie cel al autobuzului, iar la câteva secunde după ce a plecat autobuzul să aibă verde și mașinile”, a spus Ruben Lațcău, viceprimarul municipiului Timișoara.

O inițiativă similară a fost testată în trecut pe aceeași stradă din Timișoara, însă rezultatele nu au fost cele dorite. La acea vreme, șoferii s-au plâns că durata de așteptare în trafic a crescut, iar măsura a fost abandonată.

În prezent, administrația locală își propune să extindă proiectul și pe alte artere principale ale orașului, obiectivul fiind acela de a crea o rețea completă de benzi dedicate transportului public, care să asigure un flux mai rapid al autobuzelor și să încurajeze locuitorii să renunțe la mașinile personale în favoarea mijloacelor de transport în comun.