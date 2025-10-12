Stelian Bujduveanu a explicat că, în urma unui deceniu petrecut în administrația locală a Municipiului București, se simte pregătit să preia mandatul complet de primar, dacă va decide să intre în cursa electorală.
Un anunț oficial privind o eventuală candidatură ar trebui făcut doar după stabilirea datei alegerilor
Totuși, el a precizat că un anunț oficial privind o eventuală candidatură ar trebui făcut doar după stabilirea datei alegerilor. Bujduveanu a subliniat că o competiție politică prematură între potențialii candidați ar putea genera iritare în rândul populației.
„După 10 ani de administrație la nivelul Municipiului București cred că am acest drept, de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București”, a declarat Bujduveanu la Digi24.
În ceea ce privește guvernarea eficientă a Capitalei, primarul interimar a subliniat importanța unei majorități solide în Consiliul General. El a arătat că un viitor primar al Bucureștiului ar trebui sprijinit de o coaliție formată din Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Social Democrat (PSD) și Uniunea Salvați România (USR).
În opinia sa, doar o astfel de colaborare politică ar putea asigura stabilitatea administrativă necesară pentru buna funcționare a Primăriei și pentru evitarea blocajelor.
„Cred că prima dată trebuie să seteze data alegerilor, pentru că o anunțare de candidatură sau o competiție între cei care își doresc nu ar face altceva decât să irite populația”, a spus el.
Actuala configurație politică din Consiliul General nu permite niciunui partid să obțină singur majoritatea
Bujduveanu a argumentat că, așa cum Guvernul României se bazează pe o majoritate formată din PNL, PSD, USR, UDMR și reprezentanți ai minorităților, și administrația locală a Capitalei ar trebui să urmeze același model de colaborare.
El a explicat că actuala configurație politică din Consiliul General nu permite niciunui partid să obțină singur majoritatea: PNL nu poate forma o majoritate doar cu USR, PSD nu o poate construi singur cu PNL, iar nici PSD și USR nu pot realiza o majoritate comună fără sprijin suplimentar.
„Dacă Guvernul României se sprijină pe o majoritate formată din aceste partide, plus minorități, plus UDMR, un primar, ca să fie eficient și să-și facă treaba, trebuie să aibă Consiliul lângă el. Aritmetica politică ne arată că astăzi în București PNL nu poate face majoritate singur cu USR, PSD nu poate face majoritate singur cu PNL și nici PSD cu USR”, a conchis Bujduveanu.