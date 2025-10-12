Stelian Bujduveanu a explicat că, în urma unui deceniu petrecut în administrația locală a Municipiului București, se simte pregătit să preia mandatul complet de primar, dacă va decide să intre în cursa electorală.

Totuși, el a precizat că un anunț oficial privind o eventuală candidatură ar trebui făcut doar după stabilirea datei alegerilor. Bujduveanu a subliniat că o competiție politică prematură între potențialii candidați ar putea genera iritare în rândul populației.

„După 10 ani de administrație la nivelul Municipiului București cred că am acest drept, de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București”, a declarat Bujduveanu la Digi24.

În ceea ce privește guvernarea eficientă a Capitalei, primarul interimar a subliniat importanța unei majorități solide în Consiliul General. El a arătat că un viitor primar al Bucureștiului ar trebui sprijinit de o coaliție formată din Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Social Democrat (PSD) și Uniunea Salvați România (USR).

În opinia sa, doar o astfel de colaborare politică ar putea asigura stabilitatea administrativă necesară pentru buna funcționare a Primăriei și pentru evitarea blocajelor.

„Cred că prima dată trebuie să seteze data alegerilor, pentru că o anunțare de candidatură sau o competiție între cei care își doresc nu ar face altceva decât să irite populația”, a spus el.

Bujduveanu a argumentat că, așa cum Guvernul României se bazează pe o majoritate formată din PNL, PSD, USR, UDMR și reprezentanți ai minorităților, și administrația locală a Capitalei ar trebui să urmeze același model de colaborare.

El a explicat că actuala configurație politică din Consiliul General nu permite niciunui partid să obțină singur majoritatea: PNL nu poate forma o majoritate doar cu USR, PSD nu o poate construi singur cu PNL, iar nici PSD și USR nu pot realiza o majoritate comună fără sprijin suplimentar.