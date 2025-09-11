Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, și deputatul USR Cătălin Drulă au oferit joi declarații legate de alegerile pentru Primăria București și implicațiile asupra coaliției guvernamentale. Reacțiile vin în contextul în care discuțiile între partidele coaliției despre candidații comuni sau independenți generează preocupări privind stabilitatea politică și proiectele Capitalei.

Sorin Grindeanu a subliniat că scrutinul din București reprezintă un moment esențial pentru viitorul coaliției. Alegerile au potențialul de a crea tensiuni majore, iar excluderea PSD din deciziile coaliției ar putea ridica gradul de instabilitate politică.

„Nu e vorba de data alegerilor. Este vorba despre această coaliţie, dacă ne dorim sau nu, să meargă înainte. Şi am să mă explic. N-are nimeni niciun fel de problemă dacă fiecare parte componentă din această coaliţie găseşte de cuvinţă să-şi scoată un candidat, să meargă înainte, să-şi facă programul, să discutăm în mod constructiv despre Bucureşti şi despre proiectele Bucureştiului. De asemenea, nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliţii. Ceea ce credem, şi am mai spus acest lucru, credem că trebuie a fi evitat să existe combinaţii din acestea de câte doi, din trei, care se ducă la izolarea PSD-ului în coaliţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai precizat că astfel de situații pot duce la ruperea coaliției, dacă nu se gestionează dialogul politic. El a atras atenția că nu contează data alegerilor, ci discuțiile privind strategia coaliției și menținerea PSD în procesul decizional.

„Nu e vorba de dată, e vorba de discuţii în coaliţie, pe decizii politice, de cum se merge mai departe în coaliţie. Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie”, a menţionat Grindeanu.”

Grindeanu a menționat că sondajele inițiale arată o șansă ridicată pentru candidații PSD, subliniind totodată că este esențială discutarea proiectelor pentru București și a stabilității generale a coaliției.

„Dincolo de acest lucru, eu cred că e important să discutăm despre proiecte pentru Bucureşti, e important să vorbim de o anumită stabilitate, iar aceste posibile alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie”, a mai spus el.

Liderul interimar al PSD a subliniat că ”poate să fie o soluţie şi un candidat comun”.

„Acum am văzut că există un candidat din Timişoara, care e parlamentar de Timişoara şi vrea să candideze la Bucureşti, domnul Drulă”, a precizat Grindeanu.

Întrebat dacă are informații despre o posibilă alianță între USR și PNL sau dacă aceste partide au anunțat în coaliție că vor susține un candidat comun, Grindeanu a răspuns: ”Nu, dar suntem prevăzători”.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a accentuat că soluția unui candidat comun este firească pentru coaliție, subliniind că importanța se concentrează asupra proiectelor pentru bucureșteni.

„Eu am un singur gând. Mă găsesc în echipa PSD, sunt preocupat de proiectele de infrastructură pe care doresc să le fac aici, în sector 4, şi în PSD este mai puţin relevant acest lucru. Nu contează ce număr avem pe tricou. Contează foarte mult să ne preocupe ceea ce facem pentru oameni, astfel încât este un lucru la care nu m-am gândit”, a spus Băluță.

Întrebat despre o posibilă retragere a PSD din coaliție dacă PNL și USR insistă pentru alegeri în noiembrie, Băluță a declarat:

„Disputa de fond nu este legată de data alegerilor, să înţelegem acest aspect. Cel mai important aspect pe care vreau să-l sublimiez, pe care l-a adus, în vederea Coaliţiei, PSD, este legat de un program pentru bucureşteni. Din păcate, partenerii de Coaliţie insistă pe nume, iar aici nu putem să fim parteneri de discuţie pentru dânsii. Cu certitudine, această abordare izolaţionistă pe care partenerii de Coaliţie o au în privinţa alegerilor la Bucureşti, ne poate determina să părăsim cu certitudine Coaliţia”.

Edilul a precizat că împărțirea între electoratul de stânga și cel de dreapta în Capitală este „extrem de toxică”, iar coaliția trebuie să vină cu un candidat comun și un proiect unitar pentru bucureșteni.

„Vorbim de ideologii. Eu l-am votat pe Nicuşor Dan. Chiar dacă din punct de vedere administrativ am avut şi lucruri bune, în colaborarea pe care am avut-o, şi lucruri mai puţin bune, m-am gândit încă de la început că cel mai important aspect este că eu sunt român şi că îmi doresc pentru ţara aceasta ceea ce este mai bine. Îmi doresc un parcurs european…”, mai spune el.

El susține că nu este normal ca partidele aflate în guvern să concureze între ele într-o campanie electorală.

„Nu este normal să luptăm împreună, ca bloc european, împotriva unui curent suveranist, iar atunci când lucrurile ar putea fi altfel să procedăm diferit. Este important să fim consecvenţi, să fim corecţi şi, mai important decât orice, să înţelegem că oamenii aşteaptă un proiect pentru Bucureşti şi mai puţin nume. Nu putem să fim parteneri într-o astfel de abordare”, a punctat Băluţă.

Primarul social-democrat al sectorului 4, Daniel Băluţă, a subliniat că o eventuală alianţă între PNL şi USR „exclude ceva sigur”, și anume „îl exclude pe PSD”.

„Trebuie să depăşim acest stadiu al ipocriziei. Nu putem fi împreună într-o coaliţie şi să ne luptăm în timpul unei campanii electorale”, a declarat Băluţă.

Edilul a amintit că USR a susținut de-a lungul timpului că este „indamisibil ca puterea să fie într-o singură direcţie” și că este mai bine „ca puterea să fie împărţită”.

„Astăzi vedem că aceste teze nu mai sunt aplicate. Dacă s-ar putea ca totul să fie de la USR în România, este minunat. Nu mai discutăm de partid-stat, nu mai discutăm de lucruri de genul acesta. Ori nu mi se pare normal să fim atât de duplicitar”, a încheiat el.

Deputatul USR, Cătălin Drulă, a reacționat la declarațiile lui Băluță, subliniind că dreptul la vot al cetățenilor nu poate fi compromis de interesele partidelor.

„Să ameninţi stabilitatea ţării pentru un calcul de partid e şantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD, sunt un drept al oamenilor şi nimeni nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid. Nu te joci cu democraţia şi cu dreptul la vot. Domnul Băluţă şi PSD ar trebui să arate mai mult respect faţă de români şi faţă de bucureşteni”, a afirmat Drulă.

El a adăugat că alegerile sunt o obligație legală, care trebuie organizată în termen de trei luni de la vacantarea funcției, și că Bucureștiul are nevoie de un primar legitim. Drulă a subliniat necesitatea unei conduceri care să gestioneze corect traficul, curățenia și proiectele urbane.