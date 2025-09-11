Dobânda la depozite a rămas la 2%, așa cum anticipaseră toți analiștii chestionați de Bloomberg. Oficialii BCE au transmis că deciziile viitoare vor fi luate de la o ședință la alta, în funcție de datele economice disponibile, fără a oferi un calendar sau indicații suplimentare.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat la Frankfurt că inflația se află la nivelul dorit de bancă, însă a avertizat că perspectivele prețurilor sunt mai incerte decât de obicei din cauza volatilității comerțului internațional.

Ea a adăugat că riscurile pentru creșterea economică sunt mai echilibrate și că noile acorduri comerciale au redus incertitudinea.

„Riscurile pentru creșterea economică au devenit mai echilibrate. În timp ce recentele acorduri comerciale au redus incertitudinea, o deteriorare reînnoită a relațiilor comerciale ar putea să afecteze și mai mult exporturile și să tragă în jos investițiile și consumul”, a declarat Lagarde.

Declarațiile lui Lagarde au determinat investitorii să își reducă pariurile pe noi reduceri de dobândă. Randamentele obligațiunilor europene au crescut, randamentul titlurilor germane pe 10 ani urcând la 2,69%. Moneda euro s-a apreciat la 1,174 dolari, pe fondul unui dolar mai slab.

Noile proiecții trimestriale arată că inflația va fi de 1,7% anul viitor, ușor peste estimarea anterioară de 1,6%. Pentru 2027, nivelul a fost revizuit la 1,9%. Produsul Intern Brut al zonei euro este așteptat să crească cu 1,2% în acest an și cu 1% în 2026.

Lagarde a menționat că mici deviații de la obiectiv nu justifică neapărat o schimbare de politică monetară, subliniind că BCE se află „într-o poziție bună”.

„Am indicat foarte clar în strategia noastră că o deviație minimă, dacă rămâne minimă și nu este de durată, nu va justifica neapărat o schimbare de politică. Continuăm să fim într-o poziție bună”, a spus președinta BCE.

Decizia BCE vine în timp ce Rezerva Federală se pregătește să reducă dobânzile pentru prima dată din decembrie, pe fondul semnalelor de slăbiciune a pieței muncii. În august, inflația din SUA a ajuns la 2,9%, peste nivelul de 2,7% din iulie.

Majoritatea oficialilor BCE consideră că nivelul actual al dobânzilor este adecvat pentru a contracara efectele tarifelor comerciale impuse de Donald Trump, tensiunilor geopolitice și turbulențelor politice din Franța.

Unii, precum guvernatorul băncii centrale a Lituaniei, Gediminas Simkus, se tem însă de o perioadă prelungită de inflație sub țintă, în timp ce alți membri, printre care Isabel Schnabel, avertizează asupra unor riscuri de creștere a inflației, cauzate de fricțiuni comerciale și de cheltuielile europene mai mari pentru apărare.

În ciuda tarifelor de 15% stabilite prin acordul comercial UE-SUA, încrederea economică s-a îmbunătățit, iar declinul industriei prelucrătoare, care dura de mai mulți ani, pare să se apropie de sfârșit. Totuși, prăbușirea guvernului francez în urma reformelor bugetare nepopulare a adus o nouă incertitudine politică. Miercuri, Sebastien Lecornu a devenit al cincilea prim-ministru al Franței în ultimii doi ani.